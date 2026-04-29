El Gobierno tacha de «mentiroso» a Aldama y el PSOE pide amparo al Tribunal Supremo por injurias

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró. Javier Lizon | EFE

El Gobierno reaccionó a la declaración de Víctor de Aldama tachándole de «mentiroso» y asegurando que lanzó acusaciones de presunta financiación irregular del PSOE sin aportar pruebas y basándose solo en habladurías, ya que carece de ellas y lo único que aporta son presuntos testimonios de terceros. En la Moncloa enmarcan sus declaraciones en el ejercicio de su derecho a mentir como acusado y sostienen que las referencias que hace se basan en el testimonio de José Luis Ábalos y Koldo García, que están acusados también de delitos graves.

Ambos, sostienen, han demostrado comportamientos «moralmente cuestionables» y «no son de fiar». Creen que pudieron decirle a Aldama que el dinero era para el partido para presionarle y que aportase más cantidades.

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, criticó también al comisionista asegurando en un mensaje en la red X que «ha hecho de las mentiras su estrategia de defensa». «Son dos años ya señalando sin pruebas. No esperamos disculpas; con que dejen de calumniar es suficiente», indicó.

«No aceptamos lecciones»

El PSOE emitió un comunicado en el que afirma que Aldama lanza «acusaciones sin acreditar» porque, insisten, «no hay delito que acreditar». Los socialistas señalan además que volverán a pedir amparo al Tribunal Supremo para actuar «frente a estas injurias», con las que se sienten difamados. «No existe financiación ilegal en el PSOE; solo existen las mentiras de Aldama», reiteran. «El PSOE es tajante: no aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción. La diferencia es clara: unos actúan y otros miran hacia otro lado. El PSOE siempre estará entre quienes actúan», concluye el comunicado.

Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cuestionó al empresario. «La palabra de determinados personajes que se van contradiciendo vale lo que vale», señaló, añadiendo que se trata de un juicio sobre un caso de corrupción «grave», por lo que pidió que la justicia «haga su trabajo». Urtasun valoró la «agenda anticorrupción» del Gobierno tras el pacto entre PSOE y Sumar y reclamó una «política estructural de lucha contra la corrupción».

Leer más: Cronología de la trama de las mascarillas: del arresto de Koldo a la declaración de los acusados

Sumar apoya a Sánchez

Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cuestionó al empresario. «La palabra de determinados personajes que se van contradiciendo vale lo que vale», señaló, añadiendo que se trata de un juicio sobre un caso de corrupción «grave», por lo que pidió que la justicia «haga su trabajo». Urtasun valoró la «agenda anticorrupción» del Gobierno tras el pacto entre PSOE y Sumar y reclamó una «política estructural de lucha contra la corrupción».

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseveró que si tras la declaración de Aldama Pedro Sánchez no se ha querellado contra él, es porque su testimonio no es una «inventada». «Si a esta hora Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama, entonces de inventada nada», afirmó. Subrayó que «por primera vez se señala a un presidente del Gobierno como el uno de una organización criminal y como encubridor y cómplice de varios delitos».

El secretario general del PP, Miguel Tellado, señaló que en un mensaje que el presidente «está pillado» y que, en su opinión, la supuesta financiación ilegal del PSOE está emergiendo en el juicio. «Sánchez, el Uno, está pillado. La financiación ilegal del PSOE emerge en el juicio contra Ábalos. Recordemos que esto era la línea roja de los socios. A ver qué se inventan hoy para seguir sosteniendo a un Gobierno corrupto hasta la médula», dijo Tellado. El diputado del PP Rafael Hernando afirmó también en un mensaje en X que, mientras en el PSOE «buscan impunidad para seguir trincando», Aldama «pagará con cárcel» sus acusaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP reaccionó arremetiendo contra Pedro Sánchez. Su secretario general, Miguel Tellado, señaló que en un mensaje que el presidente «está pillado» y que, en su opinión, la supuesta financiación ilegal del PSOE está emergiendo en el juicio. «Sánchez, el Uno, está pillado. La financiación ilegal del PSOE emerge en el juicio contra Ábalos. Recordemos que esto era la línea roja de los socios. A ver qué se inventan hoy para seguir sosteniendo a un Gobierno corrupto hasta la médula», dijo Tellado. El diputado del PP Rafael Hernando afirmó también en un mensaje en X que, mientras en el PSOE «buscan impunidad para seguir trincando», Aldama «pagará con cárcel» sus acusaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.