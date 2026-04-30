Ayuso asistirá a un acto en homenaje a Hernán Cortés en México tras la controversia por el «perdón» de España por el proceso de colonización

Isabel Díaz Ayuso. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia este domingo un viaje institucional a México con una agenda de trabajo con el objetivo de «intensificar» las relaciones económicas y culturales. Entre las citas agendadas se encuentra un acto en honor al conquistador Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México, que llega tras controversia por el «perdón» que el Gobierno mexicano exigía a España por el proceso de colonización.

Desde la llegada a la presidencia de López Obrador en el 2018, se exigía desde México a la monarquía y al Gobierno españoles reconocer oficialmente los «agravios cometidos a partir de 1521», cuando se produjo la caída de Tenochtitlán, la gran capital del imperio mexica, a manos, precisamente, de Hernán Cortes. Esta cuestión se mantuvo congelada hasta que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó en octubre del año pasado que hubo «dolor e injusticia» durante la Conquista, un gesto que fue celebrado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Y, recientemente, el rey Felipe VI reconoció que «hubo mucho abuso» y «controversias éticas» durante la Conquista de América, en una nueva maniobra diplomática para desbloquear las relaciones entre ambos países.

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La agenda institucional de Díaz Ayuso también incluye su asistencia a la Gala de los Premios Latino de Cine en Xcaret Riviera Maya, la vista a la Basílica de Santa María de Guadalupe o un encuentro con los representantes de las 14 casas regionales de España en México. Según han informado desde el Gobierno regional, durante su estancia de diez días en el país norteamericano, Díaz Ayuso desarrollará su agenda oficial en la capital Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

Entre sus actos destacan cuatro encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos y reuniones con compañías internacionales de construcción y restauración --CEMEX y Alsea--.

Díaz Ayuso recibirá en una sesión solemne la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, cuyo Cabildo le hará entrega de las llaves de la ciudad y un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad. Asimismo, tendrá un almuerzo institucional con los gobernadores de los Estados de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato y una reunión con la alcaldesa de Cuauhtémoc. La presidenta de la Comunidad de Madrid asistirá también a actos académicos con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey.

En Aguascalientes acudirá a la celebración del Día de Madrid en el estand de la región instalado en la 198º Feria Nacional de San Marcos, una cita anual enfocada en la cultura donde la Comunidad de Madrid es invitada de honor.

Este nuevo viaje institucional a México del 3 al 12 de mayo, su segundo al país tras el anterior en abril de 2024, es el tercero al exterior de la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2026 después de los que ha realizado a Nueva York (EEUU) y Bruselas (Bélgica).

México es, tras Estados Unidos, el principal inversor americano en la Comunidad de Madrid, región que acapara el 98% del total dirigido a España con más de 1.000 millones de euros en 2025.