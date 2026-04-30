Aldama acusa sin pruebas a Sánchez de ser el líder de la trama corrupta

Víctor de Aldama, para el que el fiscal pide siete años de cárcel, declaró como acusado en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo. DANIEL GÓMEZ

«Si hay una jerarquía en este caso, en la que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1; el señor Ábalos, en el