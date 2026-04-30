Aldama acusa sin pruebas a Sánchez de ser el líder de la trama corrupta

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Víctor de Aldama, para el que el fiscal pide siete años de cárcel, declaró como acusado en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo.
Víctor de Aldama, para el que el fiscal pide siete años de cárcel, declaró como acusado en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo. DANIEL GÓMEZ

Declara que dio más de tres millones de euros a Ábalos y Koldo, y que estos le aseguraron que una parte era para financiar al PSOE y el presidente lo sabía

30 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Si hay una jerarquía en este caso, en la que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1; el señor Ábalos, en el

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