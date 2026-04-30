Aldama acusa sin pruebas a Sánchez de ser el líder de la trama corrupta
MADRID / LA VOZ
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Declara que dio más de tres millones de euros a Ábalos y Koldo, y que estos le aseguraron que una parte era para financiar al PSOE y el presidente lo sabía30 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Si hay una jerarquía en este caso, en la que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1; el señor Ábalos, en el#