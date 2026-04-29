Vota y opina: ¿crees que Sánchez agotará la legislatura?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una sesión plenaria en el Congreso. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El Gobierno sumó ayer una nueva derrota parlamentaria con el rechazo del Congreso al decreto para prorrogar la prohibición de subida de los alquileres. El voto en contra de Junts, sumado al de PP y Vox, y la abstención del PNV terminó decantando la balanza en contra de los intereses del Ejecutivo. En paralelo, la jornada de ayer dejó la suspensión de las relaciones entre la formación nacionalista vasca y la Moncloa a raíz de un tuit generado con IA en el que el PSE hacía mofa del presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban. Hoy, Pedro Sánchez trató de calmar los ánimos y acercar posiciones con los nacionalistas, sin embargo el bloqueo a la prórroga de los alquileres y esta última polémica han avivado el debate en torno a la viabilidad de la legislatura. Y tú, ¿crees que Sánchez extenderá su mandato hasta finales del 2027?

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