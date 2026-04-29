Sánchez se vuelca en aliviar la tensión con el PNV, que amenaza con retirarle el apoyo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde desde su escaño a las preguntas de la oposición en la sesión de control al Ejecutivo César Vallejo Rodríguez | EUROPA PRESS

Pedro Sánchez llegó este miércoles a la sesión de control al Gobierno sabiendo en qué actitud se encontraría al PNV, un socio de investidura que siempre ha considerado prioritario y al que ha tratado de cuidar. No solo porque conociera de antemano la pregunta que iba a formular su portavoz, Maribel Vaquero, «¿Cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria?» sino porque la víspera se había estallado una crisis entre la formación nacionalista y el PSE, socios en el Gobierno autonómico, que acabó salpicando a la Moncloa.

La bronca, a raíz de un tuit generado con IA en el que los socialistas vascos hacían mofa del presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, tirándose a una piscina (el debate sobre el nuevo estatus) para escapar de «un momento difícil para su partido» vino a salpimentar la jornada. Pero, en realidad, hace tiempo que el PNV marca distancias respecto al Gobierno y ha endurecido el tono con Sánchez.

Vaquero no llegó hoy a la altura de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que la semana pasada preguntó en el pleno al jefe del Ejecutivo qué «argumentos democráticos» le quedan para no convocar elecciones, pero sí le advirtió de que, de seguir así, corre el riesgo de acabar su mandato y llegar a las próximas elecciones -que Sánchez volvió a situar en 2027 en su respuesta al diputado de UPN Alerto Catalán- completamente solo.

«Quizás usted, en lo que queda la legislatura, tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo. Y es legítimo y necesario, se lo reconozco. Ahí nos va a encontrar. A nosotros también porque nunca nos hemos movido de la defensa de los valores democráticos. Ese es también nuestro objetivo -insistió la diputada nacionalista- Pero no lo conseguiremos si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral. Si quiere compañía o no».

«Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV», ha respondido Sánchez a la pregunta de Vaquero sobre la actual aritmética parlamentaria. A pesar del complicado escenario, el presidente del Gobierno sigue apostando por agotar la legislatura y descarta un adelanto electoral. Las elecciones se convocarán «como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el 2027», respondía Sánchez a una pregunta sobre esta cuestión del diputado de UPN Alberto Catalán.

«Yo reflexiono, reflexiono, reflexiono y yo creo, sinceramente, después de mi reflexión, (...) que España lo que necesita son ocho años más de Gobierno progresista», dijo.