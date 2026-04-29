«Hay que organizar algo al jefe para que se relaje. Hay que buscarle señoritas»

Melchor Saiz Pardo / A. Santos MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Ábalos en el banquillo de los acusados por el juicio por el caso de las mascarillas
Ábalos en el banquillo de los acusados por el juicio por el caso de las mascarillas J.J. Guillén | EFE

Aldama relata en el Supremo la búsqueda de prostitutas para el exministro Ábalos o los dobles cuernos a su amante y a su mujer

29 abr 2026 . Actualizado a las 13:26 h.

«Estaba viendo cosas de Ábalos con señoritas sin ningún tipo de precaución»; «Hay que organizar algo al jefe (Ábalos) para que se relaje. Hay que buscarle señoritas»; «No solo veía a Jéssica, había otras señoritas»... El empresario Víctor

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete