«Hay que organizar algo al jefe para que se relaje. Hay que buscarle señoritas»

Ábalos en el banquillo de los acusados por el juicio por el caso de las mascarillas J.J. Guillén | EFE

«Estaba viendo cosas de Ábalos con señoritas sin ningún tipo de precaución»; «Hay que organizar algo al jefe (Ábalos) para que se relaje. Hay que buscarle señoritas»; «No solo veía a Jéssica, había otras señoritas»... El empresario Víctor