«Hay que organizar algo al jefe para que se relaje. Hay que buscarle señoritas»
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Aldama relata en el Supremo la búsqueda de prostitutas para el exministro Ábalos o los dobles cuernos a su amante y a su mujer29 abr 2026 . Actualizado a las 13:26 h.
«Estaba viendo cosas de Ábalos con señoritas sin ningún tipo de precaución»; «Hay que organizar algo al jefe (Ábalos) para que se relaje. Hay que buscarle señoritas»; «No solo veía a Jéssica, había otras señoritas»... El empresario Víctor#