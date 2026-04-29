Cronología de la trama de las mascarillas: del arresto de Koldo a la declaración de los acusados

I. Castro-Pérez / M. Salgado REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Los acusados por el caso de las mascarillas, Víctor Aldama (izquierda), Koldo García (centro) y José Luis Ábalos (derecha)
Los acusados por el caso de las mascarillas, Víctor Aldama (izquierda), Koldo García (centro) y José Luis Ábalos (derecha) J.J. Guillén | Efe

El juicio por el caso que involucra al exministro Ábalos; su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama llega a su últina semana

29 abr 2026 . Actualizado a las 14:07 h.

Caso de las mascarillas o trama Koldo, de Ábalos o de Cerdán. Se han asignado muchos nombres a lo largo de estos últimos dos años a la presunta trama de corrupción que ha salpicado a la estructura

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete