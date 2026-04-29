Cronología de la trama de las mascarillas: del arresto de Koldo a la declaración de los acusados
REDACCIÓN / LA VOZ
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El juicio por el caso que involucra al exministro Ábalos; su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama llega a su últina semana29 abr 2026 . Actualizado a las 14:07 h.
Caso de las mascarillas o trama Koldo, de Ábalos o de Cerdán. Se han asignado muchos nombres a lo largo de estos últimos dos años a la presunta trama de corrupción que ha salpicado a la estructura#