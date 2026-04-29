Cronología de la trama de las mascarillas: del arresto de Koldo a la declaración de los acusados

Los acusados por el caso de las mascarillas, Víctor Aldama (izquierda), Koldo García (centro) y José Luis Ábalos (derecha) J.J. Guillén | Efe

Caso de las mascarillas o trama Koldo, de Ábalos o de Cerdán. Se han asignado muchos nombres a lo largo de estos últimos dos años a la presunta trama de corrupción que ha salpicado a la estructura