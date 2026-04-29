Jorge Azcón, reelegido presidente de Aragón con el apoyo de Vox y el rechazo de la oposición

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el pleno de investidura Ramón Comet | EUROPA PRESS

El líder del PP aragonés, Jorge Azcón, ha sido reelegido presidente de Aragón para encabezar su segundo gobierno con Vox, con el rechazo en el parlamento aragonés de todos los grupos de la oposición: PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.

Antes de la votación, Azcón reiteró que el principio de prioridad nacional que contempla el acuerdo PP-Vox se aplicará conforme a «la legalidad vigente» y se fundamentará en «el arraigo real y verificable con el territorio», de forma que «no se exige ninguna nacionalidad». Defendió que el pacto entre los dos partidos «va a ser bueno para Aragón» y va a cumplir con las condiciones de «legalidad, competencia y mínimo común denominador», prometiendo que ningún expediente irá al consejo de gobierno sin el informe favorable de los letrados de comunidad.

«Hago el mismo discurso porque ustedes hacen el mismo discurso, el discurso del miedo, diciendo a los aragoneses que se avecinan las siete plagas de Egipto», lo que ya escuchó en su etapa de alcalde de Zaragoza, restando valor a sus críticas sobre «la privatización de la sanidad, lo que defendió en la campaña electoral y ha vuelto a defender hoy», haciendo notar que «la realidad son los hechos, no las profecías».

Recordó que el PP ganó las elecciones en Aragón y calificó su investidura de «histórica», porque su candidatura contó con el respaldo de 40 diputados populares y de Vox.