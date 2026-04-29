Aldama trata de implicar sin pruebas a Sánchez en la trama corrupta del caso mascarillas: «Era el número uno»

Víctor de Aldama arremetió con todo contra Pedro Sánchez, al que acusó, básicamente, de estar en el epicentro de la trama corrupta en la que él mismo participó. El imputado, aunque sin aportar ninguna prueba, describió este miércoles ante el Tribunal Supremo una estructura jerárquica dentro de lo que calificó como una «banda criminal». En su comparecencia, en la que no está obligado a decir la verdad, el empresario situó al presidente del Gobierno en el nivel superior de dicha organización, seguido por el exministro José Luis Ábalos y Koldo García. «Hay una cosa clara. Si aquí hay una jerarquía, y yo estoy en la banda criminal, el señor presidente del Gobierno está en el escalafón uno, el señor Ábalos en el dos, Koldo García en el tres y yo en el cuatro», afirmó el investigado ante el magistrado.

El empresario sostuvo que el jefe del Ejecutivo tenía conocimiento de las actividades de la red. «Todo lo sabía el presidente, todo lo que se trataba», afirmó Aldama, quien añadió que «Koldo era una persona de Pedro Sánchez». Según su testimonio, el trato que el asesor dispensaba al presidente evidenciaba una cercanía estrecha, al referirse a él de forma coloquial. «La relación de Koldo con el presidente va mucho más allá. Él no le llama presidente, sino Pedro», señaló. Aldama relató que, al preguntar por este trato, García le respondió: «El día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente me marcho de aquí. Me debe mucho y él sabe por qué».

«Le cogían el teléfono»

El investigado subrayó que el poder de influencia de Koldo García emanaba directamente de la figura del presidente. «Koldo cuando llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono. No porque supiesen que detrás estaba el señor Ábalos, sino porque sabían que detrás estaba el señor Pedro Sánchez», afirmó. «Koldo tenía una relación excelente con el resto de ministros por quien le protegía, que era Pedro Sánchez», apostilló el encausado.

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En su declaración, el comisionista situó un hito relevante el 3 de febrero del 2019, fecha en la que Aldama afirma que conoció personalmente a Sánchez. El encuentro se produjo en el teatro La Latina de Madrid, durante la presentación de Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de la capital. Según el relato del empresario, Koldo García organizó la cita asegurándole que era «una oportunidad» y que «van a estar todos». Aldama explicó que el asesor le indicó: «Va estar el presidente. El jefe (Ábalos) ya le ha hablado de ti».

El empresario detalló que fue conducido a una zona privada antes del inicio del acto. «Cuando yo entro en la sala, la persona de seguridad que estaba con el presidente sale. El presidente me da las gracias por lo que estoy haciendo, me hago una foto con él y nos vamos», afirmó. Según Aldama, las palabras exactas de Sánchez fueron: «Muchas gracias por todo. Sé perfectamente lo que estás haciendo». El investigado manifestó que no hablaron de nada más en ese momento, pero que el gesto confirmó que el presidente estaba al tanto de sus gestiones.

La planificación de este encuentro comenzó días antes en el Ministerio de Fomento. Aldama afirmó que el ministro organizó una comida en una sala contigua a las secretarías. En ese contexto, Koldo García le insistió para que asistiera al mitin del fin de semana a pesar de que el empresario no era militante del PSOE. «No iba a ir allí a escuchar a gente que no conocía durante tres o cuatro horas», afirmó el declarante, quien finalmente accedió ante la insistencia de que era el momento para ser recibido por el presidente. Tras el evento, Aldama aseveró que viajaron a México el lunes siguiente para cumplir con una agenda oficial que incluyó reuniones en el Senado y firmas de convenios con la presidenta de Ineco.

Financiación irregular

Obsesionados por conseguir dinero en «metálico», solo en efectivo, para el «partido». Víctor de Aldama apenas tardó unos minutos este lunes en denunciar en su declaración en el Tribunal Supremo la supuesta financiación irregular del PSOE. El empresario relató que en el marco de su relación con José Luis Ábalos y Koldo García se le encomendó buscar constructoras para proporcionarles adjudicaciones públicas a cambio de «donaciones para el partido», una fórmula que, en su propio relato, apenas disimulaba su naturaleza. Sobre estas operaciones, Aldama manifestó: «Entiendo que estábamos haciendo algo ilegal». Y, lejos de matices exculpatorios, describió así su posición personal: «No me siento cómodo, pero tampoco del todo incómodo».

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El investigado no se anduvo con rodeos: «Ellos siempre me han dicho que parte de ese dinero iba para el PSOE. Koldo siempre me dijo que el presidente siempre sabía lo que hacíamos». Con esas premisas —y dando a entender que esas mordidas se repartían entre Ferraz y el exministro y su exasesor— afirmó que consiguió que diversas empresas «pagaran dinero en efectivo» para estas aportaciones.

Según su testimonio, las reglas del juego estaban claras desde el principio y pasaban por esquivar cualquier rastro documental. «Esto no se puede facturar. Vas a ser tú el nexo. Tienen que pagar en efectivo. Ahí entiendo que no es una donación al uso», afirmó Aldama respecto a las instrucciones recibidas por Koldo.

«Me dicen muchas veces que necesitan financiación con el partido», insistió el comisionista, quien abundó en que el mismo llevó «dinero en efectivo» a Koldo García y a José Luis Ábalos, incluso en entregas en la «casa oficial» del entonces ministro en el lujoso barrio madrileño de El Viso.

Y también en el despacho oficial. «Yo accedía con una mochila de Montblanc con cantidades importantes al ministerio. Si eran ya cantidades de hasta 250.000 euros tenía que llevarla con una mochila, sino en sobres. Esto es como ha pasado y como ha sido. Esas cantidades siempre me las entregaban las constructoras», apuntó el comisionista.

Desde el 2019

El relato del imputado situó el arranque de esta dinámica tras el viaje oficial a México realizado junto a José Luis Ábalos en febrero del 2019, un punto de inflexión que, según el empresario, marcó su salto a un papel más activo y delicado. A partir de entonces, su función dentro del entorno del entonces ministro de Transportes habría evolucionado hacia la intermediación con grandes constructoras vinculadas al departamento. Aldama sostuvo que Koldo García le planteó el cometido de servir de enlace con empresas adjudicatarias para facilitarles apoyo en licitaciones públicas, un rol que, según su versión, combinaba discreción, contactos y una utilidad muy concreta.

Ante las preguntas del fiscal jefe, Alejandro Luzón, el empresario justificó su designación para estas labores apelando precisamente a esa necesidad de discreción por parte de los responsables ministeriales. «Ellos no querían exponerse», señaló el declarante, añadiendo que «necesitan un empresario para tener reuniones en el sector». Según Aldama, la operación exigía un perfil capaz de moverse con soltura entre despachos y consejos de administración, alguien que pudiera mantener encuentros discretos con altos responsables de grandes compañías sin que el foco apuntara directamente al ministro ni a su entorno en operaciones vinculadas a «contratos millonarios y licitaciones millonarias».

«Cabeza visible»

El nexo entre el Ministerio de Transportes y el sector privado explicó que la elección de su figura no fue casual. «No podían elegir a cualquiera para poder hablar con las cabezas visibles», apuntó, subrayando la necesidad de un intermediario con acceso y credibilidad. Aldama afirmó ante el Supremo que fue Koldo García quien le trasladó que el objetivo no pasaba por garantizar de forma explícita la obtención de contratos, pero sí por allanar el terreno para favorecer determinadas adjudicaciones a cambio de retornos económicos destinados, presuntamente, a la financiación de la formación política.

En su declaración, Víctor Aldama precisó que una de sus primeras dudas fue de carácter práctico: quién facturaría esos pagos. La respuesta, siempre según su testimonio, despejó cualquier ambigüedad. El dinero no debía canalizarse por vías oficiales y su cometido consistiría en tratar directamente con las compañías para que los pagos se realizaran en efectivo, fuera de cualquier circuito fiscalizable. «Empieza a hablarme de donaciones que, necesariamente, las empresas tienen que hacer en efectivo», relató sobre sus conversaciones con el entorno de Ábalos.

Respecto a la forma del supuesto amaño de los concursos públicos, el empresario detalló que el modus operandi pasaba por no puntuar siempre al máximo a las constructoras amigas en los concursos para no levantar sospechas. «En una licitación va a quedar en baja, en otra a la mitad y en otra para que gane», afirmó el comisionista sobre la forma de disimular los amaños. Sin embargo, señaló que estas prácticas generaron malestar en el sector de la construcción: «Las constructoras se me quejaban mucho, porque en cada licitación hay un gasto y un trabajo de ingeniería». «Alguien se va a dar cuenta de esto», llegaron a advertir las compañías por este sistema tan peculiar.

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso de las mascarillas.

Mordidas en la casa del ministro

Aldama también afirmó que llevaba mordidas de las comisiones de las constructoras por obra pública a casa de Ábalos y también reconoció que pagaba un sobresueldo al exministro y a su asesor. Desde el 2019 al 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses. También afirmó que llevó hasta 350.000 euros en una mochila a Transportes. «Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no», pero lo que ellos siempre le decían es que «parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE». Según su versión, Pedro Sánchez «tenía claro y sabía», lo que estaba ocurriendo.

El PSOE pedirá amparo al Supremo para defenderse ante las «injurias» de Aldama

El PSOE ha avanzado este miércoles que volverá a pedir amparo al Tribunal Supremo para actuar ante las «injurias» del empresario Víctor de Aldama e impedir que les «difame impunemente» ya que, sostiene, «no existe financiación ilegal en el PSOE». Fuentes de este partido han respondido así a la declaración en el Supremo del reconocido comisionista, quien ha ratificado que gestionó mordidas que favorecieron al PSOE. «Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos», recalcan las fuentes.

El PSOE planteó querellarse contra Aldama a finales del 2024 después de que el empresario implicara al PSOE en un supuesto cobro de comisiones ilegales, pero el juez instructor declinó otorgar en aquel momento la preceptiva licencia solicitada por el partido para dar ese paso al considerar que podría generar disfunciones procesales mientras seguía la fase de instrucción.

Los socialistas denuncian que Aldama lleva dos años mintiendo. Garantizan su máxima colaboración con la Justicia y su disposición absoluta a esclarecer cualquier hecho y reivindican su política de tolerancia cero ante cualquier indicio de corrupción, en contraste con el PP: «No aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción».