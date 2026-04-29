Aldama revela que abandonó una compra en el centro de Madrid, porque la mujer del presidente quería para ella una manzana entera en el barrio de Salamanca

Begoña Gómez, en una imagen de archivo Ballesteros

Víctor de Aldama arremetió este miércoles contra Begoña Gómez con una información inédita hasta ahora en este procedimiento. Reveló ante el Tribunal Supremo que Koldo García le obligó a abandonar una multimillonaria operación inmobiliaria en el centro de Madrid, bajo el argumento de que la esposa del presidente del Gobierno —quien había llegado solo unos meses antes a la Moncloa— tenía interés personal en esos mismos activos. Según el testimonio del empresario, el entonces asesor del Ministerio de Transportes le instó a «retirar la oferta» de compra de una parcela de aproximadamente 43.000 metros cuadrados, porque «la señora Begoña Gómez» quería para sí el complejo Campos Velázquez, un enorme conglomerado de edificios y suelo urbanizable en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Aldama precisó en su declaración que la orden fue tajante: la mujer del presidente «lo quería para ella».

Los hechos se remontan al año 2018, fecha en la que Aldama presentó una oferta para adquirir el complejo situado en la calle Velázquez. El empresario relató que Koldo García le avisó de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había comunicado que la SEPI iba a proceder a la venta de activos, mencionando específicamente el complejo Campos Velázquez, ubicado en la zona de María de Molina. Aldama indicó que, a raíz de aquel «chivatazo» para un posible pelotazo inmobiliario, comenzó su relación con Carlos Moreno, entonces jefe de gabinete de Montero.

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El comisionista aseguró en el Supremo que llegó a presentar una oferta de 250 millones de euros por el inmueble, pero que la operación se frustró por el presunto interés de Begoña Gómez. Tras recibir la instrucción de abandonar la puja por el activo de la calle Velázquez —y como contrapartida por el gesto a favor de la esposa del recién nombrado presidente—, el empresario sostuvo que se le planteó una alternativa en otra ubicación de la capital. Le ofrecieron una parcela histórica en la calle Padre Damián, en el distrito de Chamartín, también de propiedad pública, cuya venta finalmente no se concretó. «A mí ya me habían quitado Campos Velázquez», se quejó el comisionista, quien reveló haber pedido a Moreno que intercediera antes de verse forzado a retirar su oferta. Sin embargo, el entonces jefe de gabinete de María Jesús Montero le respondió que no podía intervenir porque «él no podía entrar a esas altas instancias».

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El complejo Campos Velázquez es un conjunto de seis edificios destinados a oficinas y uso docente, situados en los números 130-134 de la calle Velázquez. La propiedad, que suma una superficie de unos 44.400 metros cuadrados, pertenece a Sepides. Actualmente, el recinto alberga a inquilinos como la propia SEPI y el Instituto de Empresa.