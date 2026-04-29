Albares invitará a Delcy Rodríguez a la cumbre Iberoamericana de Madrid

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este viernes en Caracas (Venezuela). MIGUEL GUTIÉRREZ | EFE

El Gobierno invitará a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la próxima edición de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará, entre los días 4 y 5 de noviembre, en Madrid. Así lo aseguró el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en su visita a la República Dominicana. «En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va ser diferente a otras», destacó el jefe de la diplomacia española. En el último precedente, celebrado precisamente en Santo Domingo, acudió el canciller venezolano, Yván Gil. «En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigiéndonos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país», destacó Albares, que ha iniciado una gira con el objetivo de atar compromisos de cara a la cumbre. Este martes, confirmó la presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, y hoy está previsto que le entregue la invitación del rey Felipe VI a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen desde el 2018. En septiembre, la Unión Europea amplió estas restricciones hasta el 2027. El 1 de abril, Estados Unidos retiró las sanciones económicas que pesaban hasta entonces sobre la presidenta encargada.

En febrero de este año, Albares solicitó a la Unión Europea que, una vez se consume la amnistía general aprobada en Venezuela, se levanten las sanciones que pesan sobre Rodríguez. El titular de Exteriores aseguró que, si el país caribeño daba pasos a «un diálogo amplio, pacífico y democrático», los Veintisiete también debían darlos. Además, recordó entonces que el anterior presidente, Nicolás Maduro, no contaba con este tipo de sanciones.

En otra ocasión, Albares ya destacó que existen mecanismos para invitar a la presidenta encargada a suelo europeo. En enero, el jefe de la diplomacia citó la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 2023 en Bruselas, a la que acudió Rodríguez en sustitución de Maduro. «Entró perfectamente, no solamente en el territorio de la Unión Europea y en Bruselas sino en el propio edificio del Consejo y estuvo representando a Venezuela», dijo el ministro.

El pasado del «delcygate»

En su etapa como vicepresidenta, Rodríguez se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Barajas. La cita, que tuvo lugar en enero del 2020, provocó controversia precisamente por las citadas prohibiciones.

El caso acabó en lo tribunales y fue finalmente archivado por la Audiencia Provincial de Madrid al no apreciar delito y considerar que, si bien la mandataria venezolana estuvo en el aeropuerto, lo que pudo suponer una vulneración de la citada prohibición del Consejo Europeo, la reunión con Ábalos no suponía un delito de prevaricación imputable al entonces ministro.

Rodríguez accedió al cargo de presidenta encargada el 5 de enero. Desde entonces, apenas se ha prodigado en su agenda internacional. De hecho, este martes protagonizó su segunda salida oficial, al desplazarse a la isla de Barbados.