El PP reprocha al Gobierno el bloqueo de la reforma que impediría excarcelar a etarras

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, en la sede de Génova. J.J.Guillen | EFE

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz de este partido en el Senado, Alicia García, han reprochado este martes que la reforma legal que evitaría las excarcelaciones de etarras de forma anticipada como ha sucedido recientemente con exjefes de la banda está «bloqueada» desde diciembre en el Congreso para que no sea tramitada.

Ambas responsables del PP han participado este martes en una jornada organizada por la senadora María del Mar Blanco sobre política penitenciaria, en la que también han intervenido los presidentes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce y de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, entre otros.

Todos han recordado la decisión adoptada por el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, al rechazar la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.

En su auto, Castro apuntó la necesidad de una reflexión «serena» que derive en una reforma legislativa en torno a la aplicación del 100.2, una iniciativa que el PP reivindica que está sobre la mesa tras ser aprobada en el pleno del Senado con los votos en contra del PSOE y EH Bildu.

«Esta reforma está congelada por la presidenta del Congreso por orden del presidente del Gobierno. Está registrada el 12 de diciembre y lista para comenzar su tramitación», ha incidido García, antes de apuntar que esa proposición de ley no se debate porque Pedro Sánchez «teme que con su aprobación se rompa el pacto encapuchado con Bildu». Gamarra ha enfatizado que la política penitenciaria no puede estar «al servicio» de los terroristas que ni siquiera han mostrado arrepentimiento con la violencia ni colaboración con la justicia.