Junts hace encallar la legislatura con dos golpes al Gobierno y a Illa

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras David Zorrakino | EUROPAPRESS

Si a estas alturas de la legislatura el Gobierno albergaba la esperanza de encauzar la relación con Junts, el partido de Carles Puigdemont se encargó este martes de dejar meridianamente claro no ya que no será neutral, sino que se mostrará abiertamente hostil, a las propuestas que lleguen de la Moncloa, y por extensión, de la Generalitat de Cataluña, donde también pretende enredar en la relación entre el PSC y ERC. Junts va a la guerra contra los socialistas y los republicanos y tumbará en el Congreso el decreto del alquiler impulsado por Sumar y la proposición de ley para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, planteada por ERC.

El decreto ley que prorroga automáticamente los contratos de alquileres que vencen en el 2026 y el 2027, en vigor desde que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo, decaerá hoy con los votos en contra del PP, Vox y Junts y la abstención del PNV. El Gobierno, y en concreto, el bloque de Sumar, ha tratado de convencer, sin éxito, al partido de Puigdemont, al que le concedía una última oportunidad con los alquileres para demostrar que no eran ni «racistas» y «clasistas», como los tildó la semana pasada por su postura sobre la inmigración y por priorizar los intereses de los propietarios frente a los inquilinos, unos calificativos que provocaron la ruptura de las relaciones entre los dos partidos.

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Y más allá de las discrepancias entre ambas formaciones, Junts critica que Sumar impulsó el decreto «sin tener mayoría» en el Parlamento y sin buscar un acuerdo previo con el resto de grupos, lo que han considerado como una imposición. También achacaba que el texto invadiera competencias de la Generalitat y que las medidas fueran solo un parche que no resolvieran los problemas de fondo.

Pero el revolcón será doble y también tendrá consecuencias en la política catalana. Junts también rechazará en la votación de este martes en el Congreso la toma en consideración del Consorci d'Inversions pactado entre socialistas y ERC, que no pasará el primer trámite para su creación.

«Chiringuitos»

En su intervención, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha rechazado de pleno la creación del Consorci. «Cataluña no necesita más chiringuitos pagados con el dinero de la gente, Cataluña necesita cobrar el dinero que le debe Madrid», ha señalado Nogueras, que ha reprochado al presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, que «no haga nada». «El PSC no sirve para nada en Madrid. Van al dictado del PSOE», ha añadido.

El Consorci d'Inversions (Consorcio de Inversiones) nació como un nuevo ente de derecho público diseñado para gestionar y planificar las inversiones del Estado en Cataluña. Su creación fue uno de los puntos clave del pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.