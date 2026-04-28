Iván Redondo desvela que salió de la Moncloa por una operación de corazón y afirma que Sánchez lo quería de ministro

Pedro Sánchez, seguido por Iván Redondo, en una imagen de archivo. Mariscal | Efe

Iván Redondo, exdirector del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, ha desvelado este martes que salió del Palacio de la Moncloa por una operación de corazón que le obligó a «parar» y asumir «otras prioridades», a la vez que ha confirmado que el jefe del Ejecutivo le quería de ministro en su Gobierno.

«Hay que saber ganar, saber perder y saber parar. Y me operaron del corazón», ha revelado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que también ha señalado que «la única persona» que sabía de la cardiopatía, además de su familia, era Pedro Sánchez, «que siempre ha sido leal, nunca lo ha contado» y respetó su decisión. «Opté por la lealtad, la estabilidad y el silencio. El presidente siempre fue muy generoso conmigo», ha agradecido.

Redondo ha explicado que en septiembre del 2020, antes de hacer deporte en el gimnasio del búnker del Moncloa junto al actual ministro Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia, se hizo un chequeo completo «que generaba dudas». Así, ha contado que los médicos le diagnosticaron comunicación interauricular (CIA), un defecto cardíaco congénito («agujero grande en el corazón») presente al nacer, donde el tabique que separa las aurículas (cámaras superiores) no cierra correctamente.

«Me lo diagnostican con 39 años y es un shock. Me dijeron los médicos de la Moncloa que era un caso de uno entre mil. Había que operar», ha continuado Redondo, que ha indicado que fue intervenido el 17 de diciembre del 2020 y, después, entró en «un proceso de recuperación», también de salud mental.

Dicho esto, también ha confirmado que Sánchez lo quería como ministro del Gobierno de España. «Es así. Ya lo explicará él algún día, como estoy explicándolo yo, cinco años después», ha dicho el exdirector del Gabinete del presidente socialista, que ha insistido en que no era el «momento» de asumir el nuevo cargo por su operación de corazón.

La prioridad nacional

Sobre otros asuntos de actualidad, Redondo ha abogado por el término de prioridad ciudadana en lugar de nacional al argumentar que «importa más lo cognitivo y lo material que lo ideológico». Ha afirmado que en política «hay que usar la fuerza del rival», un concepto que vale para PP y PSOE.

«La prioridad nacional es la ventana de Overton. Primero hay una polémica, luego es aceptable, luego es popular. Está abriendo la ventana, está entrando la mosca. Y luego se publica en el BOE», ha dicho, subrayando la importancia que tendrá este tema en el próximo ciclo electoral. «Yo confrontaría directamente con la prioridad ciudadana, que es otra cosa. Así como la prioridad nacional es la exclusión, la prioridad ciudadana tiene que ver con lo que decía Leonard Cohen: no carguemos los dados siempre sobre los mismos», ha añadido.

Respecto a la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura, ha afirmado que los de Abascal vuelven ahora «a estar capturados por el Partido Popular». «Le sienta bien al PP cuando pacta técnicamente con Vox», ha apostillado. La entrevista se ha producido al hilo de la presentación el próximo lunes un libro titulado El Manual escrito por Iván Redondo, quien niega que este tenga nada que ver con el Manual de resistencia de Pedro Sánchez. Se trata, ha dicho, en un 50 % de su historia de superación desde que salió de su barrio en San Sebastián hasta que llegó a Madrid, y el otro 50 %, desde que entró en la Moncloa hasta la actualidad.