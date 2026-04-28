Intervenidos 120 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras en contenedores procedentes de Surinam

Agentes policiales inspeccionan uno de los contenedores intervenidos en Algeciras VIGILANCIA ADUANERA / POLICÍA NACI | EUROPA PRESS

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han intervenido 120 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) que se encontraba oculta en dobles fondos de cinco contenedores provenientes de Surinam, por lo que han sido detenidas tres personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Según han explicado en una nota, la operación se inició cuando, gracias a la cooperación estrecha que se desarrolla a diario entre ambas instituciones, por información procedentes de autoridades internacionales, y en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía Espacial Antidrogas de Algeciras, se tuvo conocimiento de la presencia en el puerto algecireño de cinco contenedores, cuyo contenido declarado consistía en «madera en bruto», en los que se sospechaba que se podría estar ocultando cocaína.

Así, basándose en la información obtenida, se procedió a la búsqueda y localización de los cinco contenedores cuyas características coincidían con los datos obtenidos, que era equipamiento procedente de Surinam, declarando madera y con destino una empresa española.

La investigación comenzó el pasado año cuando funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y agentes de la Policía Nacional procedieron al reconocimiento de los contenedores, donde se hallaron 120 kilos de cocaína oculta en dobles fondos.

Tras la incautación de la sustancia, se procedió a la apertura de diligencias judiciales por parte del Juzgado de Instrucción Número 3 de Algeciras. Así, en el marco de la investigación se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la documentación mercantil asociada a los envíos, lo que permitió identificar tanto a los presuntos responsables de la coordinación logística del transporte como a la persona utilizada como testaferro para dar apariencia legal a la operación, siendo las tres personas localizadas y detenidas.