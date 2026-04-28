El fracaso del decreto del alquiler evidencia la incapacidad de Sumar para lograr que Sánchez asuma sus banderas

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MARID / LA VOZ

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un pleno del Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un pleno del Congreso de los Diputados. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Los de Yolanda Díaz critican al PSOE por no implicarse en la negociación y descalifican a la ministra de Vivienda

29 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La certeza de que el decreto sobre el alquiler iba a decaer desató una de las mayores crisis internas del Gobierno de coalición. Sumar acusó al Ejecutivo de inhibirse ante la emergencia de la vivienda

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