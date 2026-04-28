El fracaso del decreto del alquiler evidencia la incapacidad de Sumar para lograr que Sánchez asuma sus banderas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un pleno del Congreso de los Diputados. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La certeza de que el decreto sobre el alquiler iba a decaer desató una de las mayores crisis internas del Gobierno de coalición. Sumar acusó al Ejecutivo de inhibirse ante la emergencia de la vivienda