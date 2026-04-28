El fracaso del decreto del alquiler evidencia la incapacidad de Sumar para lograr que Sánchez asuma sus banderas
MARID / LA VOZ
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Los de Yolanda Díaz critican al PSOE por no implicarse en la negociación y descalifican a la ministra de Vivienda29 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La certeza de que el decreto sobre el alquiler iba a decaer desató una de las mayores crisis internas del Gobierno de coalición. Sumar acusó al Ejecutivo de inhibirse ante la emergencia de la vivienda