La CIAF publica las primeras imágenes del interior del Iryo y concluye que la «rotura de carril» provocó el accidente de Adamuz
MADRID / COLPISA
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La Guardia Civil insiste en la falta de datos clave sobre los materiales instalados en el tramo28 abr 2026 . Actualizado a las 14:08 h.
No hay sorpresas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha concluido que la catástrofe ferroviaria registrada el pasado 18 de enero en Adamuz, que costó la vida a 46 personas y provocó decenas de heridos, tuvo su