La CIAF publica las primeras imágenes del interior del Iryo y concluye que la «rotura de carril» provocó el accidente de Adamuz

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

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Imagen de uno de los trenes accidentados en Adamuz
Imagen de uno de los trenes accidentados en Adamuz

La Guardia Civil insiste en la falta de datos clave sobre los materiales instalados en el tramo

28 abr 2026 . Actualizado a las 14:08 h.

No hay sorpresas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha concluido que la catástrofe ferroviaria registrada el pasado 18 de enero en Adamuz, que costó la vida a 46 personas y provocó decenas de heridos, tuvo su

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