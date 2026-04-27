Vota y opina: ¿Te parece correcto que se exima de declarar a Pujol por su estado de salud en la causa de su fortuna oculta?

El expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, en la presentación de un libro en Barcelona en el 2024 Alejandro Garcia | EFE

La Audiencia Nacional resolvió este lunes eximir al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol de la causa por la fortuna oculta en Andorra al comprobar que está «imposibilitado» para afrontar el juicio por su demencia. Tras ser examinado por un médico forense, y posteriormente, someterse a unas breves preguntas por el tribunal, se constató que su deterioro cognitivo le impide defenderse.

Pujol afrontaba una petición de nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. En julio del 2014, el expresidente hizo público que su familia había ocultado fondos millonarios en Andorra procedentes de un legado de su padre Florenci. Y a ti, ¿te parece correcto que se exima a Jordi Pujol de prestar declaración por demencia en la causa de su fortuna oculta?

Vota y deja tu opinión en los comentarios.