La UCO certifica la autenticidad de las pruebas contra Ábalos y Koldo: «La posibilidad de alterarlas es cero»
MADRID / COLPISA
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Los agentes desbaratan los intentos de las defensas de arrojar dudas sobre los dispositivos encontrados en la casa del exasesor, claves en el caso27 abr 2026 . Actualizado a las 12:41 h.
Fue el 20 de febrero del 2024. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en la casa de Koldo García en Polop de la Marina (Alicante). Ese día, además de hacer estallar el llamado