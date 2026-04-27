La UCO certifica la autenticidad de las pruebas contra Ábalos y Koldo: «La posibilidad de alterarlas es cero»

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

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El exministro de Transportes José Luis Ábalos atiende a la prensa después de que la UCO registrara su casa en Valencia por el caso Koldo.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos atiende a la prensa después de que la UCO registrara su casa en Valencia por el caso Koldo. Ana Escobar | EFE

Los agentes desbaratan los intentos de las defensas de arrojar dudas sobre los dispositivos encontrados en la casa del exasesor, claves en el caso

27 abr 2026 . Actualizado a las 12:41 h.

Fue el 20 de febrero del 2024. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en la casa de Koldo García en Polop de la Marina (Alicante). Ese día, además de hacer estallar el llamado

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