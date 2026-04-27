La UCO certifica la autenticidad de las pruebas contra Ábalos y Koldo: «La posibilidad de alterarlas es cero»

El exministro de Transportes José Luis Ábalos atiende a la prensa después de que la UCO registrara su casa en Valencia por el caso Koldo. Ana Escobar | EFE

Fue el 20 de febrero del 2024. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en la casa de Koldo García en Polop de la Marina (Alicante). Ese día, además de hacer estallar el llamado