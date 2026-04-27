El TSJ insiste en que no hay motivos para investigar a Mazón por la dana

Carlos Mazón, durante una sesión de control en las Cortes Valencianas Rober Solsona | EUROPAPRESS

El Tribunal Superior confirma su posición de no ver motivos para investigar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su posible responsabilidad en la gestión de la emergencia de la dana. En un auto notificado este lunes, el Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ desestima por unanimidad los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y confirma el rechazo dictaminado por el tribunal el pasado mes de marzo.

No es el único pronunciamiento del Tribunal Superior. El auto también descarta retirar el aforamiento de Mazón, como habían pedido en un escrito las asociaciones de víctimas. La sala descarta «por unanimidad de sus cinco miembros» no aplicarle el aforamiento. El auto argumenta que no hay en la adquisición de la condición de diputado autonómico por parte de Mazón «abuso de derecho alguno» que justifique esa medida.

Los jueces señalan que Mazón ya era diputado con anterioridad al 29 de octubre del 2024 y lo sigue siendo en la actualidad, por lo que no existe un paralelismo, como sostenían los recurrentes, con el denominado Caso Gallardo, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Entre sus argumentos para desestimar los recursos y confirmar el que no se investigue a Mazón, el auto alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo e insiste en que el análisis de las normas autonómicas «pone de manifiesto inequívocamente» que al entonces jefe del Gobierno valenciano «no se le atribuía un deber jurídico de actuación» en la gestión de la emergencia, y por tanto no tenía la posición de garante.

El TSJ también repite en su resolución, como ya hiciera en marzo, que no se aprecia indicios de delito sólidos y cualificados que requiere la jurisprudencia, en cuanto a la supuesta participación activa del aforado en el envío del mensaje de alerta a la población.