El teniente coronel de la UCO y su mano derecha crucifican a Ábalos en el Supremo: «Hace lo más grande y por eso cobra»

Aldama, saliendo del Tribunal Supremo A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

Sus testimonios eran de los más esperados y no defraudaron. El máximo responsable de la investigación que ha llevado al banquillo a José Luis Ábalos, el teniente coronel Antonio Balas —jefe del departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO)— y su mano derecha, el agente Jesús Montes, arremetieron sin contemplaciones contra el exministro, al que no dudaron en señalar como miembro relevante de la «organización criminal» que dirigía Víctor de Aldama. El papel de Ábalos fue tan determinante —relataron los mandos de la investigación— que la trama incluso «consiguió» tener «acceso» a Pedro Sánchez a cuenta del viaje de Delcy Rodríguez a Barajas en enero de 2020. En su condición de peritos ante el Supremo, los investigadores sostuvieron que la intervención del otrora titular de Transportes resultó decisiva para los fines de la red corrupta. «Ábalos hace lo más grande. Abre negocios y tiene la capacidad de llevar a De Aldama y a sus socios a donde no pueden llegar. Ábalos es un miembro cualificado de la organización y por eso cobra lo que cobra», afirmó tajante el agente Montes ante la Sala.

La declaración de los mandos de la UCO desglosó la relación jerárquica entre los principales acusados. Según expuso el teniente coronel Balas a preguntas del fiscal Alejandro Luzón, la red presentaba una estructura donde el poder económico dictaba las órdenes, pero la ejecución dependía del poder político. «De Aldama se refiere a Ábalos, tanto ante sus socios como entre ellos, como 'el jefe'. Pero entendemos que realmente el que manda, porque es el que paga, es De Aldama», explicó el mando de la Guardia Civil, quien era el principal objetivo de las maniobras de Leire Díez, la «fontanera», para desbaratar las investigaciones judiciales que salpican al PSOE.

El teniente coronel precisó que, pese a esa deferencia terminológica, la operatividad de la trama era inviable sin la participación del ministro: «En todas las acciones que intentan o que al final consiguen, el papel de Ábalos es fundamental. Sin él no podían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron», zanjó Balas.

El agente Montes detalló que la génesis de esta colaboración se remonta a 2018. Los investigadores situaron el contacto inicial entre el trío Ábalos-Koldo-Aldama en agosto de ese año, fijando la fecha como un hito «indubitado» en la causa. Montes relató que solo dos meses después de que Pedro Sánchez nombrara a Ábalos ministro de Fomento, el hermano de Víctor de Aldama le envió un mensaje al empresario: «Lo tienes a huevo para hacer cosas». Sobre la capacidad de influencia de la red en las estructuras del Estado, el teniente coronel Balas afirmó que el «acceso a las altas instancias es total». Los agentes describieron una organización con una «gran capacidad de permear en las administraciones», citando contactos directos con el Ministerio de Transportes, la Guardia Civil y otros departamentos gubernamentales. Como ejemplo paradigmático, el investigador citó las gestiones para el rescate de la aerolínea Air Europa. Balas explicó cómo la trama interactuó con la entonces ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y con representantes de la SEPI. «Koldo se movía extremadamente bien en determinados ambientes», añadió el teniente coronel.

Casita de novios

Sobre el piso de la madrileña Plaza de España en el que vivía Jésica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, era su «casita de novios» con el exministro de Transportes y que el apartamento era «una contraprestación» del empresario Víctor de Aldama para «tener comprada» su «voluntad». En sus declaraciones este lunes, los investigadores han defendido su trabajo frente al cuestionamiento desde las defensas de Ábalos y de su exasesor Koldo García en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia. Según han expuesto, los «primeros mensajes» sobre la vivienda datan de marzo de 2019, cuando Koldo le mandó 15 imágenes a Jésica del apartamento.

La capacidad de presión de Víctor de Aldama sobre el aparato del Ministerio de Transportes fue otro de los puntos centrales de la sesión. El perito Balas afirmó que «el que paga, manda» y que los cargos públicos «nunca fueron reacios» a las exigencias del empresario comisionista. El investigador puso como ejemplo un episodio relacionado con un comunicado de prensa de Air Europa: Aldama se dirigió a Koldo García de forma imperativa, afirmando que a Javier Hidalgo «ya no le valen las palabras» y que quería «algo». Ante esta exigencia, según el relato de la UCO, «Koldo molesta a Ábalos y al final sale la nota». Balas describió este funcionamiento como una constante: «El que paga exige y ellos nunca han sido reacios. Siempre han realizado la acción que les han marcado».

«Acceden incluso al presidente para que dé el visto bueno. Lo consiguen»

El teniente coronel también vinculó a la organización con el diseño del viaje a España de la entonces vicepresidenta venezolana y actual mandataria del país caribeño, Delcy Rodríguez, en diciembre de 2019. Según el testimonio recabado este lunes, el programa de dicho viaje lo elaboró el propio Víctor de Aldama. «La carta que tiene que enviar Ábalos a Delcy la encarga Aldama. Es una prueba del acceso a las altas esferas», aseguró Balas.

El perito detalló que la red buscó la validación del nivel más alto del Ejecutivo: «Acceden incluso al presidente para que dé el visto bueno. Lo consiguen». El informe recoge un mensaje de Ábalos a Koldo García tras consultar con Pedro Sánchez: «Por lo menos no me ha dicho que no».

Un chalé para el ministro

Los agentes de la UCO también pusieron el foco en las contraprestaciones recibidas por el entorno del exministro. Los peritos señalaron la adquisición de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) que, según sus indagaciones, fue comprado por la trama «para el disfrute del ministro». Asimismo, el teniente coronel Balas ratificó la existencia de pagos periódicos de 10.000 euros mensuales efectuados por Aldama a Koldo García. El investigador subrayó que estas transferencias de efectivo se prolongaron durante más de un año tras la salida de José Luis Ábalos del Gobierno, extendiéndose incluso hasta 2022.

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Respecto al patrimonio de Koldo García, el teniente coronel Balas confirmó que los informes de abril de 2022 ya detectaron un «incremento patrimonial importante» durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021. «No logramos identificar las fuentes de ese incremento patrimonial», admitió el jefe de los investigadores, quien añadió que el temor de los implicados a que una inspección fiscal desvelase «quién era el último eslabón en la adjudicación de mascarillas» hizo saltar las alarmas de la Guardia Civil.