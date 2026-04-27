Sáenz de Santamaría: «No tengo constancia de la Operación Kitchen durante mi época de Gobierno»

Soraya Sáenz de Santamaría, a su llegada a la Audiencia Nacional para testifica en el juicio del caso Kitchen Kiko Huesca | EFE

La exvicepresidenta del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo negó esta mañana en el juicio sobre la operación Kitchen, el dispositivo policial sin aval judicial puesta en marcha entre el 2013 y el 2015 para recuperar documentos del extesorero Luis Bárcenas, sobre la caja B del PP, negó tener conocimiento de estos hechos. «No tengo constancia de esta operación durante mi época de Gobierno», afirmó en su declaración.

«Son informaciones que se hicieron a públicas a través de la prensa y, ahí, es donde lo vi», explica sobre cómo conoció los conocidos como papeles de Bárcenas. Negó que fuese un tema que se tratase dentro del propio partido ni que se encargase a nadie hacer un seguimiento de la trama. «Yo no tuve ninguna estrategia sobre la Gürtel y no me consta que la señora Cospedal la tuviese», dijo. Sáenz de Santamaría, que compareció como testigo en este caso.

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Con anterioridad a esta declaración, el senador del PP Javier Arenas dijo en este mismo juicio que el extesorero del PP Luis Bárcenas esperaba que la llegada del PP al Gobierno supusiera cambios en la investigación del caso Gürtel, en concreto respecto a los fiscales o la policía judicial, a los que acusaba de parciales.

Arenas ha declarado este lunes como testigo ante el tribunal que juzga en la Audiencia Nacional la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, en la que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, a quienes el senador del PP ha elogiado como «grandes profesionales en la administración pública».

El ex secretario general del PP ha admitido que a finales del 2012 mantuvo una reunión con Bárcenas en Sevilla, en la que, según ha relatado, este le dijo que siempre había actuado acorde a la ley, y denunció la falta de imparcialidad y objetividad de los fiscales y policías que le investigaban en el caso Gürtel.

Aquella reunión se produjo con el PP ya en el Gobierno y, según Arenas, Bárcenas «pensaba que se podía producir una conducta de cambios ahí desde el PP en el Gobierno», en «las personas responsables que estaban llevando su investigación judicial como la Policía Judicial o la Fiscalía». Además, en su declaración, negó conocer que el extesorero tuviese una grabación con una conversación suya y haber visto los papeles con la contabilidad B.