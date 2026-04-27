El presidente de la investigación del accidente de Adamuz: «Fue un accidente fortuito con una carga enorme de mala suerte»

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón Borja Sanchez-Trillo | EFE

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, considera que viajar en tren «por supuesto que es seguro» y que el siniestro de Adamuz «fue un accidente fortuito con una carga enorme de mala suerte», aunque ha admitido que existe «un deterioro de las infraestructuras» ferroviarias que se ha concretado en un aumento de siniestros notificados, «138 en 2025», según ha explicado.

En su comparecencia este lunes en la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, Barrón ha explicado que, según la investigación, la causa del accidente apunta «únicamente al estado de la infraestructura», y que en ese caso, «la responsabilidad recae sobre la gestión de la infraestructura», es decir, el ADIF, ha señalado. «Adamuz apunta a un fallo de infraestructuras», ha resumido.

Barrón ha reconocido que todos los accidentes «son evitables, pero a posteriori», y ha insistido en que todo apunta a que el accidente de Adamuz «se produjo por un problema en la soldadura». «Hay indicios de que un punto en la soldadura ha fallado, pero eso no quiere decir que [la soldadura] se hiciera bien o mal», ha contado.