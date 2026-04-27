Mónica García y Emilio Delgado chocan por las primarias de Más Madrid

M. A. Alfonso MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La ministra de Sanidad, Mónica García.
La ministra de Sanidad, Mónica García. Víctor Lerena | EFE

La ministra de Sanidad, que se postula como candidata en la comunidad de Madrid, es partidaria de restringir el censo electoral a los militantes que participen en los actos de la formación, al contrario que su compañero

27 abr 2026 . Actualizado a las 19:09 h.

La intención de Mónica García de presentarse a las primarias de Más Madrid, que dirimirán quién compite contra Isabel Díaz Ayuso en la comunidad, ha agitado las aguas del partido. La ministra de Sanidad ha chocado este lunes

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