Mónica García y Emilio Delgado chocan por las primarias de Más Madrid
MADRID / COLPISA
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La ministra de Sanidad, que se postula como candidata en la comunidad de Madrid, es partidaria de restringir el censo electoral a los militantes que participen en los actos de la formación, al contrario que su compañero27 abr 2026 . Actualizado a las 19:09 h.
La intención de Mónica García de presentarse a las primarias de Más Madrid, que dirimirán quién compite contra Isabel Díaz Ayuso en la comunidad, ha agitado las aguas del partido. La ministra de Sanidad ha chocado este lunes