El hijo de Bárcenas asegura que conoció la grabación a Rajoy sobre la caja B del PP

Mateo Balín / A. Santos MADRID / COLPISA

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Willy Bárcenas admite en el juicio por la operación Kitchen los seguimientos policiales y afirma que a su padre «le hicieron la vida imposible» en prisión

27 abr 2026 . Actualizado a las 12:25 h.

Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, ha declarado este lunes como testigo en el juicio de la operación Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional. En su calidad de perjudicado por

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