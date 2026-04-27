El Gobierno «ve difícil» presentar los Presupuestos por la coyuntura internacional

Carlos Cuerpo, durante su intervención en una sesión de control al Gobierno Ricardo Rubio | EUROPA PRESS

Los Presupuestos Generales del Estado del 2026 se alejan cada vez más de ser una realidad. El Gobierno se escuda en la gran incertidumbre generada por la guerra para no presentarlos en el Congreso, donde el Ejecutivo tiene actualmente muy difícil encontrar los apoyos para poder aprobarlos. Las relaciones con Junts, cuyos siete diputados son esenciales para poder garantizar que las cuentas públicas viesen la luz, se han fracturado hasta tal punto que el partido de Puigdemont reclamó la pasada semana en la Cámara Baja un adelanto electoral.

Este lunes, dos miembros destacados del Ejecutivo, el vicepresidente primero y el de Presidencia pusieron prácticamente la losa a los Presupuestos del 2026. Tanto Carlos Cuerpo como Félix Bolaños admitieron que no hay «un cuadro macro sobre el que construir» las cuentas públicas por la evolución de la guerra de Irán. Sin previsiones cerradas, explican, no hay base para elaborar el proyecto ni se pueden fijar los plazos. «Es difícil presentarlos sin tener un cuadro macroeconómico preciso», reconocía este lunes Bolaños en Madrid.

Hoy, el Consejo de Ministros abordará el Informe Anual de Progreso, el documento que resulta clave en las nuevas reglas fiscales de la UE, con el que se dará cuenta del cumplimiento de las reglas de gasto, pero no incluirá el cuadro macroeconómico —que se toma como base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado— y que se presentará «los próximos meses», como confirmó en otro acto el también ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. El mes de junio siempre se puso como límite para la aprobación definitiva en el Congreso de los Presupuestos. Un plazo que parece difícil que puede cumplirse ya.

A pesar de ello, Sumar, el socio de los socialistas en el Ejecutivo, insiste en intentarlo. Conscientes de los problemas que ello supondría, también recalcan que las cuentas prorrogadas permiten desplegar avances en política social. Según la ministra de Sanidad, Mónica García, con los del 2024 se ha conseguido «ensanchar derechos», con medidas como la concesión de gafas a niños y niñas y el aumento de las prestaciones por paternidad y maternidad. A pesar de ello, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, instó este lunes al ministro de Hacienda, Arcadi España, a no resignarse. «Tiene que empezar peleando», resumió.