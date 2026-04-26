Sánchez usa como nuevo ariete la prioridad nacional de PP y Vox para reactivar a su electorado

Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el acto celebrado hoy en el Colegio Mayor la Asunción de Córdoba Madero Cubero | EUROPA PRESS

El PSOE quiere convertir los pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón en gasolina para su campaña en Andalucía, la última carta que le queda a Moncloa para intentar enderezar una racha de malos