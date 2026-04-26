Sánchez usa como nuevo ariete la prioridad nacional de PP y Vox para reactivar a su electorado
MADRID / COLPISA
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El presidente del Gobierno protagoniza un mitin de precampaña en Córdoba junto a María Jesús Montero en el que califica estos acuerdos en Extremadura y Aragón como «una patada a la Constitución»26 abr 2026 . Actualizado a las 16:40 h.
El PSOE quiere convertir los pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón en gasolina para su campaña en Andalucía, la última carta que le queda a Moncloa para intentar enderezar una racha de malos