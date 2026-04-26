El caso mascarillas llega a su final con la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados el primer día del juicio contra él,
El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados el primer día del juicio contra él, J.J. Guillén | EFE

Los tres acusados tomarán la palabra en la última semana de juicio con la incógnita de saber si se guardan alguna sorpresa para buscar la absolución

26 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El salón de plenos del Tribunal Supremo dará cabida a la cuarta y última semana del juicio que sienta en el banquillo de los acusados por el llamado caso mascarillas al exministro de Transportes y

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