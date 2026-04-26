El caso mascarillas llega a su final con la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama
VIGO / LA VOZ
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Los tres acusados tomarán la palabra en la última semana de juicio con la incógnita de saber si se guardan alguna sorpresa para buscar la absolución26 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El salón de plenos del Tribunal Supremo dará cabida a la cuarta y última semana del juicio que sienta en el banquillo de los acusados por el llamado caso mascarillas al exministro de Transportes y