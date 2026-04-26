El hijo de Bárcenas y Soraya Sáenz de Santamaría marcan la cuarta semana del juicio del caso Kitchen

La Voz REDACCIÓN

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La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en un foro empresarial en Madrid, en una imagen de archivo
La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en un foro empresarial en Madrid, en una imagen de archivo Kiko Huesca | EFE

La que fuera vicepresidenta del Gobierno durante la presidencia de Mariano Rajoy está citada en la Audiencia Nacional como testigo este lunes

26 abr 2026 . Actualizado a las 19:01 h.

El juicio sobre la Operación Kitchen, que se celebra en la Audiencia Nacional, inicia este lunes su cuarta semana con las declaraciones de Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero del PP; la exvicepresidenta del Gobierno

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