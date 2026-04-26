El hijo de Bárcenas y Soraya Sáenz de Santamaría marcan la cuarta semana del juicio del caso Kitchen

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en un foro empresarial en Madrid, en una imagen de archivo Kiko Huesca | EFE

El juicio sobre la Operación Kitchen, que se celebra en la Audiencia Nacional, inicia este lunes su cuarta semana con las declaraciones de Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero del PP; la exvicepresidenta del Gobierno