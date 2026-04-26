El hijo de Bárcenas y Soraya Sáenz de Santamaría marcan la cuarta semana del juicio del caso Kitchen
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La que fuera vicepresidenta del Gobierno durante la presidencia de Mariano Rajoy está citada en la Audiencia Nacional como testigo este lunes26 abr 2026 . Actualizado a las 19:01 h.
El juicio sobre la Operación Kitchen, que se celebra en la Audiencia Nacional, inicia este lunes su cuarta semana con las declaraciones de Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero del PP; la exvicepresidenta del Gobierno