Un padre, condenado en Málaga por abusar de su hija de 2 años y difundir los vídeos en foros

Imagen de archivo de un juicio en la Audiencia de Málaga Montserrat Martínez | EFE

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 16 años y seis meses de prisión a un hombre por abusar de forma continuada de su hija, que tenía solo 2 años cuando comenzaron los hechos, y por producir y distribuir material pedófilo de la menor a través de aplicaciones de mensajería. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, el procesado llegó a compartir las grabaciones de las agresiones en diversos foros.

Los hechos se produjeron entre marzo del 2023 y agosto del 2024. La resolución judicial subraya que el padre aprovechó la convivencia y la «nula madurez» de la víctima para llevar a cabo las agresiones, que él mismo grababa y fotografiaba. En el registro de su vivienda, la Policía Nacional halló 29 imágenes y 15 vídeos que documentaban los abusos a la pequeña.

De este material, según ha quedado probado, el acusado llegó a distribuir 15 archivos a terceros mediante aplicaciones como Telegram, Teleguard, Session y el servicio de almacenamiento Mega. Además de las imágenes de su hija, el también compartió contenido pedófilo de otros menores de muy corta edad, cuyo contenido era de gran dureza.

En total, señala la sentencia, los investigadores intervinieron más de 3.000 archivos de pornografía infantil en sus terminales.

Sin atenuante de confesión

Aunque el procesado admitió los hechos durante el juicio, la Sala ha rechazado aplicar la atenuante de confesión. Los magistrados argumentan que solo reconoció la autoría «parcialmente» y cuando «ya no podía negar las evidencias» tras el registro policial, habiéndose acogido a su derecho a no declarar en el momento de su detención.

Al respecto, la Sala considera que, aunque pidió perdón a la madre y a la hija y reconoció parte de la acusación, lo hizo en «un intento de conseguir una conformidad» para rebajar la pena al verse frente a la realidad de los hechos. No obstante, el tribunal sí ha apreciado la atenuante de reparación del daño.

La Fiscalía solicitaba inicialmente 24 años de cárcel, pero tras la vista oral, la condena se ha fijado en 16 años y medio: nueve por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y siete años y seis meses por la tenencia, producción y distribución de pornografía infantil.

Además de la cárcel, se le imponen diez años de libertad vigilada y otros diez de prohibición de comunicación y aproximación a la menor a menos de 500 metros. Asimismo, el fallo le inhabilita durante 20 años para cualquier profesión o actividad que suponga contacto regular con menores.