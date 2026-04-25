Muere una persona tras ser corneada por un toro en Jaén

Imagen de archivo de una corrida en la feria taurina de Olivenza, Badajoz. Jero Morales | EFE

Una persona ha fallecido este viernes por la tarde tras sufrir la cornada de un toro durante las Fiestas de San Marcos de Beas de Segura, Jaén, en el desencajonamiento de los tradicionales «toros ensogaos», cuando intentaba acceder a la barrera de protección.

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el primero de los avisos se recibió a las 19.40 horas por parte de Protección Civil, que alertaba de un herido por asta de toro en el citado municipio. Según la Policía Local, el suceso se produjo cuando la víctima trataba de acceder a la barrera de protección.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local de Beas de Segura.

Desde la organización de las Fiestas de San Marcos han lamentado este trágico suceso en un comunicado difundido en redes sociales y han trasladado su pésame a familiares y allegados de la persona fallecida.

Minuto de silencio

Asimismo, han indicado que las actividades programadas para este sábado no se suspenderán. No obstante, como muestra de respeto y duelo, se guardará un minuto de silencio, acompañado por el toque de trompeta, tal y como establece la normativa.

Por último, han hecho un llamamiento a peñas y asistentes para que, durante la noche de este viernes, muestren solidaridad, respeto y consideración ante lo ocurrido, manteniendo un ambiente acorde a la gravedad de este acontecimiento.