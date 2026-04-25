Mónica García anuncia su intención de volver a ser la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad: «Quiero que se vaya Ayuso»

Mónica García compareciendo en una comisión en el Senado este jueves Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Movimiento de gran calado en la política madrileña. La ministra de Sanidad, Mónica García, se presentará a las primarias de Más Madrid para volver a ser la candidata de la formación a la presidencia de la comunidad. El objetivo, ha dicho, es que «se vaya» la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y «sus políticas dañinas». Lo ha manifestado en la III edición de la verbena La Madrileña de su formación, que se ha celebrado en el auditorio del parque Paraíso de San Blas-Canillejas, acompañada por las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, y los portavoces adjuntos en la Cámara de Vallecas y el Consistorio, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño.

«He aprendido que si quieres cambiar las cosas, tienes que ir a la raíz de los problemas. Si queremos cambiar esa raíz, tenemos que gobernar Madrid. Después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Si me acompañáis, si me dais vuestro respaldo, quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero que se vaya Ayuso y sus políticas dañinas», ha asegurado.

La ministra de Sanidad ya encabezó la lista de Más Madrid en las autonómicas de 2023. Su candidatura logró quedar en segundo lugar, por encima del PSOE, con 27 escaños, 43 menos que el PP de Isabel Díaz Ayuso. Ese mismo año, en noviembre, obtuvo su asiento en el Consejo de Ministros tras la investidura de Pedro Sánchez y la renovación del acuerdo de coalición.