Imanol Pradales: «PSOE y PP deberían pensar que el exceso de crispación es jugar con fuego y engordar a Vox»
VITORIA / COLPISA
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El lendakari afirma que el acuerdo de Gobierno firmado en Extremadura le genera «mucha preocupación»26 abr 2026 . Actualizado a las 08:00 h.
Imanol Pradales llega al ecuador de su mandato al frente del Gobierno vasco amparado en la mayoría absoluta que suma con los socialistas en una alianza que acumula, no obstante, rifirrafes entre los socios y