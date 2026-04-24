La Iglesia rechaza la «prioridad nacional» porque «la dignidad de la persona es intocable»

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán. RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, rechazó este viernes el concepto de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y la supresión de subvenciones a las ONG que trabajen con inmigrantes. En el balance de la Asamblea Plenaria de los obispos celebrada esta semana en Madrid, indicó que la mirada de la Iglesia y su «prioridad» es «el Evangelio». Y añadió que su presencia en la vida pública «parte de dos principios: la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir, y el bien común de toda la sociedad».

El obispo auxiliar de Toledo defendió que la Iglesia es «mucho más amplia, más rica y más todavía cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro». «En eso, la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca», destacó, subrayando que «el prójimo no es solo el que es de mi partido, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión».

Para el portavoz de los obispos, reducir las ayudas a Cáritas por esto «es un claro ejemplo» de los que «se mueven a golpe de ideología y polarización, y no desde un análisis objetivo, sereno y realista».

El requisito del catalán

En Cataluña, el secretario general de Junts, Jordi Turull, acusó al consejero de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, de haber «engañado» al decir que el catalán sería requisito en el proceso de regularización de migrantes en Cataluña. Turull aseguró que el catalán se volverá irrelevante si no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña: «Desvincular la integración de la lengua es marginar absolutamente el catalán. La integración o se hace en catalán o no es integración real; sin integración no hay cohesión, sin cohesión no hay progreso y sin progreso tampoco hay nación», sostuvo.

El presidente catalán, Salvador Illa, criticó este viernes el pacto de PP y Vox respecto a la prioridad nacional y advirtió de que puede crear ciudadanos de primera y de segunda y perjudica «la convivencia y la seguridad», añadiendo que «lo que refuerza la seguridad es que haya una sociedad cohesionada».