Sánchez acusa a PP y Vox de atentar contra los derechos humanos con los acuerdos de Aragón y Extremadura

Pedro Sánchez, en primer plano, con el primer ministro chipriota, Nikos Christodoulidis durante el encuentro informal de líderes europeos que se celebra en Chipre Yves Herman | REUTERS

Pedro Sánchez se apoyó este viernes en el pronunciamiento de Amnistía Internacional para elevar el tono de su respuesta a los acuerdos de PP y Vox en Aragón y Extremadura. A su llegada a la cumbre