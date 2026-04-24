Sánchez acusa a PP y Vox de atentar contra los derechos humanos con los acuerdos de Aragón y Extremadura
MADRID / COLPISA
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«Hoy afecta a ciudadanos migrantes, pero mañana sin duda alguna va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha», avisa24 abr 2026 . Actualizado a las 10:29 h.
Pedro Sánchez se apoyó este viernes en el pronunciamiento de Amnistía Internacional para elevar el tono de su respuesta a los acuerdos de PP y Vox en Aragón y Extremadura. A su llegada a la cumbre