Sánchez acusa a PP y Vox de atentar contra los derechos humanos con los acuerdos de Aragón y Extremadura

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

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Pedro Sánchez, en primer plano, con el primer ministro chipriota, Nikos Christodoulidis durante el encuentro informal de líderes europeos que se celebra en Chipre
Pedro Sánchez, en primer plano, con el primer ministro chipriota, Nikos Christodoulidis durante el encuentro informal de líderes europeos que se celebra en Chipre Yves Herman | REUTERS

«Hoy afecta a ciudadanos migrantes, pero mañana sin duda alguna va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha», avisa

24 abr 2026 . Actualizado a las 10:29 h.

Pedro Sánchez se apoyó este viernes en el pronunciamiento de Amnistía Internacional para elevar el tono de su respuesta a los acuerdos de PP y Vox en Aragón y Extremadura. A su llegada a la cumbre

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