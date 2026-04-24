El primer presidente de Vox Ávila recurre la decisión de la dirección de suspenderlo de militancia

David Sierra con Ortega Smith, también purgado en Vox, en una imagen de archivo Efe

El que fuera primer presidente de Vox en Ávila y en la actualidad teniente de alcalde de la pequeña localidad abulense de Gallegos de Altamiros, David Sierra, ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de su partido, que hace casi dos meses le abrió un expediente disciplinario y le suspendió la militancia, la que ahora recupera de forma cautelar.

Sierra se unió a otros exdirigentes de la formación que dirige Santiago Abascal para solicitar un congreso extraordinario, además de realizar un alegato en favor de lo que a su juicio representa en Vox Javier Ortega Smith y criticar a su partido, al afirmar que «el mayor peligro» para la formación «no está fuera, sino dentro». Esta actitud hizo que Vox decidiera suspenderle cautelarmente de militancia.

«Es doloroso que, con la total confianza que siempre he tenido con Santiago Abascal, se pretenda inhabilitar a un fundador por defender los valores del 2014», argumenta Sierra en su perfil de X, antes de añadir: «No es una cuestión de disciplina con el presidente; es una persecución política por no haberme callado ante la gestión local en Ávila».

En su condición de responsable intermunicipal, asegura que durante dos años envió «informes a Madrid denunciando desmanes de cargos en el Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación», donde Vox cuenta con tres ediles y un diputado provincial. En este sentido, Sierra lamenta que «en lugar de actuar contra los responsables se elija castigar al denunciante», al tiempo que afirma: «Mi lealtad es con la base y el proyecto, no con los desmanes provinciales».

«Sigo siendo teniente de alcalde con plenos derechos. Mi compromiso con Gallegos de Altamiros, donde fui elegido nominalmente en listas abiertas por mis vecinos, está por encima de purgas internas», sostiene Sierra, antes de concluir señalando que «las siglas se defienden con honor y principios, no con silencios».

A las pocas horas de presentar el recurso, Sierra ha anunciado en X que el comité de garantías de Vox había confirmado la recepción del recurso y, como establecen los estatutos, la sanción quedaba suspendida y reactivada su ficha de afiliado.

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Este episodio tiene vinculación con la situación de Vox en la provincia de Ávila, donde renunció la mayoría de su comité ejecutivo provincial por no compartir la elaboración de la lista para concurrir a las elecciones de Castilla y León del pasado 15 de marzo y también a la salida de varios concejales en municipios como Las Navas del Marqués y El Tiemblo, donde se fueron al Grupo Mixto.