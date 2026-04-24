La Fiscalía cuestiona la falta de «ética», «estética» y «transparencia» de Begoña Gómez pese a no ver delito

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

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La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid JAVIER LIZÓN | EFE

El Ministerio Público exige el sobreseimiento en sus dos últimos escritos, pero advierte que entiende que su actuación profesional haya hecho «nacer la sospecha»

24 abr 2026 . Actualizado a las 10:42 h.

El ministerio público mantiene una postura procesal firme: no hay delito. Sin embargo, el análisis sosegado de los dos últimos escritos registrados por la Fiscalía en el caso Begoña Gómez encierra severas críticas a la conducta

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