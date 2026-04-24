La Fiscalía cuestiona la falta de «ética», «estética» y «transparencia» de Begoña Gómez pese a no ver delito

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid JAVIER LIZÓN | EFE

El ministerio público mantiene una postura procesal firme: no hay delito. Sin embargo, el análisis sosegado de los dos últimos escritos registrados por la Fiscalía en el caso Begoña Gómez encierra severas críticas a la conducta