La Fiscalía cuestiona la falta de «ética», «estética» y «transparencia» de Begoña Gómez pese a no ver delito
MADRID / COLPISA
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El Ministerio Público exige el sobreseimiento en sus dos últimos escritos, pero advierte que entiende que su actuación profesional haya hecho «nacer la sospecha»24 abr 2026 . Actualizado a las 10:42 h.
El ministerio público mantiene una postura procesal firme: no hay delito. Sin embargo, el análisis sosegado de los dos últimos escritos registrados por la Fiscalía en el caso Begoña Gómez encierra severas críticas a la conducta