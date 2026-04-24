Errejón confía en que Mouliaá responda ante «tantas mentiras y difamaciones»

Íñigo Errejón a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid José Ramón Hernando | EUROPA PRESS

Nueva cita judicial para Íñigo Errejón, esta vez por la querella que interpuso contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias, y que fue admitida a trámite por un juzgado de Madrid. El que fuera portavoz de Sumar en el Congreso ha negado este viernes haber extorsionado a testigos de la causa por los presuntos abusos sexuales cometidos en el 2021 contra la actriz -un asunto que está a la espera de los recursos contra el auto de procesamiento- y ha sostenido que se sintió difamado cuando la denunciante le acusó de ello en televisión.

Fuentes jurídicas han confirmado que la declaración del exdiputado ante el juez de instrucción Arturo Zamarriego, que había citado por tercera vez a ambas partes después que se suspendieran las dos anteriores, se ha centrado en desmentir las afirmaciones de Mouliaá y ha asegurado que fue uno de estos testigos quien contactó con él a través del correo institucional que tenía cuando era parlamentario, una prueba que ha presentado en el juzgado para negar la supuesta extorsión.

De esta forma, Errejón ha justificado que no tenía una relación cercana con el testigo de los presuntos abusos sexuales, ya que ni siquiera tenía su contacto personal. A la salida de su interrogatorio ante el juez, Errejón ha declarado a los medios de comunicación que, aunque no sabe si Mouliaá acudirá a la cita en calidad de investigada, tiene «plena confianza en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y tantas difamaciones. Y solo espero que eso suceda más pronto que tarde», afirmó Errejón, que ha criticado que la actriz no haya acudido nuevamente al juzgado después de que decidiera hace un mes que no se iba a presentar.

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En este sentido, la querellada no ha acudido finalmente ante el juez al encontrarse de baja, asegurando, además, que Mouliaá no debería coincidir con Errejón puesto que eso constituye una forma de violencia institucional. En este procedimiento, paralelo a la investigación judicial del presunto abuso sexual del 2021, la actriz ha cambiado su representación legal del abogado Alfredo Arrién a la letrada Elena Vázquez, que ha pedido el archivo de esta causa.

En un escrito, la letrada argumentó que solicitó la medida cautelarísima de suspensión «inmediata» de la declaración aduciendo que la práctica de la misma, así como la continuación del procedimiento, «carecen de justificación material» por la «reiteración» de los hechos investigados. Además, explicó que presenta un cuadro ansioso-depresivo relevante agravado por su situación judicial y mediática, lo que ha provocado su incapacidad temporal por un plazo estimado de 49 días.

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras, pero ella rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.