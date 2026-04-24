Detenido un maltratador con doce reclamaciones judiciales por agredir, humillar y retener a sus parejas en Ávila

Imagen de archivo de un coche de la policía nacional MARTINA MISER

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Ávila a un maltratador con doce reclamaciones judiciales en vigor por los delitos de agresión sexual a menor de edad, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de condena, coacciones, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos. Según ha informado el Cuerpo Nacional, esta persona llegó a arrastrar por el suelo a sus exparejas, cortarles el pelo para humillarlas e incluso retener a una de ellas durante más de siete días.

Los agentes comenzaron la investigación tras conocer las reclamaciones en vigor y su posible ubicación en la provincia de Ávila. El detenido era muy activo en las redes sociales, donde publicaba contenido desde su casa en el que mostraba armas de fuego.

Además, los investigadores descubrieron que se trata de una persona «violenta y conflictiva», denunciada en numerosas ocasiones por parte de algunas de sus exparejas desde el año 2021 hasta la actualidad, según afirman desde la Policía.

Clima de intimidación

El maltratador generaba un clima de intimidación en sus relaciones sentimentales a través de amenazas de muerte desde su propio número, los móviles de sus familiares o incluso desde sus perfiles de redes sociales. En alguna ocasión, de hecho, llegó a golpear a las víctimas, arrastrarlas por el suelo, cortarles el pelo de forma degradante o, a una de ellas, retenerla durante más de una semana en su casa.

Finalmente, los agentes dieron con su paradero en un barrio de la ciudad de Ávila donde permanecía escondido y ayudado por sus familiares, quienes le proporcionaban una red de protección para evitar ser detectado por la policía.

El dispositivo establecido por la Policía Nacional, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones, UIP, Guías Caninos y medios aéreos logró detener al fugitivo.