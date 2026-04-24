El CIS de Tezanos otorga la mayoría absoluta para Juanma Moreno en Andalucía

Juanma Moreno Bonilla MARCELO DEL POZO | REUTERS

Juanma Moreno revalidaría la mayoría absoluta de la que goza el PP en Andalucía en los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Así lo augura el último barómetro del CIS centrado en esta comunidad y publicado hoy, que otorga a los populares 55 escaños, justo la cifra que permitiría gobernar al barón andaluz en solitario. Pero la victoria del PP podría ser aún mayor a tenor con la horquilla que ofrece el estudio y que oscila entre los 51 y 59. Moreno obtuvo en el 2022 una victoria con 58 escaños.

En el caso del PSOE, la candidatura que lidera la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero se plantaría en 31 diputados autonómicos, uno más que en el 2022, cuando los socialistas cosecharon su peor resultado histórico en Andalucía.

Vox, siempre según el instituto demoscópico, frenaría su auge en dicha comunidad y retrocede un escaño, de los 14 a los 13. Las izquierdas, divididas en dos candidaturas, reciben una de cal y otra de arena respectivamente. Adelante Andalucía, de carácter regionalista y liderada por José Ignacio García Sánchez, alcanzaría los seis asientos en el Parlamento Andaluz, mejorando en cuatro su registro de los anteriores comicios, mientras que Por Andalucía, la coalición formada por Izquierda Unida, Podemos y Movimiento Sumar, pierde un diputado y pasaría de 5 a 4.

Esta encuesta también aporta datos por provincias, de los que se desprende que el PP sería la fuerza más votada en las ocho andaluzas, seguida por el PSOE en segundo lugar en todas ellas. Se trata de un estudio realizado entre los pasados días 10 y 18 de abril con una muestra total de 8.017 entrevistas.