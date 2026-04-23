El PP se enzarza con Hidalgo y lo acusa en el Senado de mentir por ocultar sus reuniones con Ábalos y Koldo

Javier Hidalgo, durante su comparecencia en el Senado Javier Lizon | EFE

El exCEO de Globalia y Air Europa, Javier Hidalgo, dijo este jueves que se iba a acoger a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El empresario alegó que el pasado martes ya acudió como testigo al Tribunal Supremo y que allí ya contestó a todas las cuestiones relacionadas con el objeto de la investigación parlamentaria.

Sin embargo, al final el compareciente no se contuvo. El Partido Popular denunció lo que califica como contradicciones flagrantes en sus testimonios judiciales sobre sus encuentros con José Luis Ábalos y Koldo García. E Hidalgo saltó como un resorte cuando le acusaron de mentir. Rechazó haber faltado a la verdad ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo y sostuvo que sus manifestaciones se referían a «contextos distintos». En este sentido, el exdirectivo precisó que, cuando negó contactos con el exministro y su exasesor, se refería exclusivamente a reuniones relacionadas con los «vuelos de mascarillas», y no a los encuentros posteriores vinculados al «préstamo concedido» a la compañía por parte del Ejecutivo durante la pandemia, el famoso y cuestionado rescate de 475 millones de euros por parte de la SEPI.

El senador popular Alejo Miranda de Larra afirmó que la comparación de las comparecencias bajo juramento de Hidalgo desvela un engaño a la Justicia. «Dijo bajo juramento que no se reunió con Ábalos y luego cambió su versión... En ambos casos es un presunto delito de falso testimonio», aseveró el parlamentario, quien reclamó que sus palabras consten en el acta de la sesión.

Hidalgo el pasado martes en el Supremo sí que reconoció haberse encontrado con el exministro y con Koldo pero lo había negado en la Audiencia Nacional en el 2024. La acusación de los populares se sustenta en el contraste de las actas judiciales. En la declaración del hijo de Pepe Hidalgo ante la Audiencia Nacional en septiembre del 2024, al ser preguntado sobre si mantuvo reuniones con el exministro José Luis Ábalos en las fechas próximas al rescate, Hidalgo respondió: «Que yo sepa, con ninguno». No obstante, el pasado martes 21 de abril, ante el Tribunal Supremo, el exdirectivo de Globalia cambió su relato. A preguntas de la abogada de Koldo García sobre las circunstancias en las que conoció al exasesor ministerial, Hidalgo afirmó: «Pues creo que fue la primera vez que visité al ministro Ábalos».

En esa misma línea, el empresario reconoció esta semana ante el alto tribunal que Koldo García «siempre me recibía antes de las reuniones con el ministro Ábalos» y que estos encuentros previos podían durar «5 o 10 minutos».

El papel de Aldama

El interrogatorio sin respuesta del PP también incidió en el papel del empresario Víctor de Aldama, a quien Hidalgo señaló en el Supremo como su «canal de comunicación» o «canal de transmisión» institucional con los ministerios. Según el testimonio de esta semana, Aldama «tenía muchas reuniones con diferentes ministerios y secretarías de Estado» y acompañaba al exCEO de Globalia en sus contactos con responsables públicos. En informaciones previas, el empresario se refirió al rescate de la aerolínea como un proceso «sibilino».

Durante la sesión, el senador Miranda de Larra preguntó a Hidalgo por sus presuntas llamadas en un «momento crucial» para desatascar el rescate de Air Europa, tras una supuesta rebaja de los requisitos. «¿Se lo inventa Koldo?», le espetó el parlamentario, en referencia a las menciones de Koldo García sobre una supuesta «recompensa» a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Hidalgo mantuvo la mirada baja ante las preguntas sobre su reunión con Gómez en la sede de Globalia el 16 de julio de 2020, fecha que coincidió con el funeral de Estado por las víctimas de la pandemia y con encuentros del presidente Pedro Sánchez con Nadia Calviño y Ábalos para tratar la ayuda pública.

«Darle una vuelta»

Hidalgo también evitó pronunciarse sobre si habló directamente con el presidente del Gobierno acerca de la inyección de dinero público, después de que Sánchez supuestamente ordenara a Ábalos «darle una vuelta» al tema el 8 de septiembre del 2020, el mismo día en que se celebró la junta de accionistas de Air Europa con reparto de dividendos. El PP interrogó al compareciente sobre presuntas contraprestaciones vinculadas al rescate y posibles pagos en efectivo, basándose en testimonios que indicaban que «Koldo, Hidalgo y Aldama estaban muy nerviosos» durante las gestiones.

En su defensa, Javier Hidalgo reivindicó la gestión del préstamo recibido y subrayó que la compañía ya ha devuelto 650 millones de euros, además de 150 millones en intereses. El exCEO comparó esta ayuda con la concedida a Iberia, resaltando que la competencia recibió un importe superior en un plazo más breve.