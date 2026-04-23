La letra pequeña de la regularización de los inmigrantes: cómo hasta la «factura más tonta» puede servir

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

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Cola nocturna de personas migrantes en Madrid.
Cola nocturna de personas migrantes en Madrid. Carlos Luján | EUROPAPRESS

Un abogado responde a dudas sobre el proceso; desde cómo presentar los antecedentes penales a por qué vía regularizarse

23 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Para muchos inmigrantes que van a acogerse a la regularización extraordinaria, el proceso es «una oportunidad de oro». Así que, aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofrece hasta un simulador para guiar

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