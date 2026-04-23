El Gobierno vasco evita disculparse por la excarcelación irregular de Anboto

Anboto, de espaldas, el pasado miércoles entrando en la cárcel donostiarra de Martutene EUROPA PRESS | EUROPA PRESS

El Gobierno vasco evitó hacer referencia al auto del juez Castro de la Audiencia Nacional, que obligó a Soledad Iparraguirre, Anboto, a volver a prisión, y que revocaba la decisión de que pudiese disfrutar de un régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, un recurso legal previsto, pero excepcional que el Ejecutivo de Vitoria está aplicando de una forma discrecional con los presos etarras. El magistrado, en su auto, le recuerda al Gobierno vasco que es necesario «justificar la medida», y además contar con el aval judicial para que no se produzca lo que ha sucedido con Anboto, encarcelada días después de ser excarcelada.

El juez recordó la «extrema gravedad» de los delitos por los que fue condenada: diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios que le han llevado a acumular una pena de 30 años de prisión.

El contenido de este auto fue el principal argumento esgrimido por el PP para solicitar la dimisión de la consejera de Justicia del Gobierno vasco. El presidente del PP en esta comunidad, Javier de Andrés, acusó a María Jesús San José, de «incumplir la ley» e insistió que la excarcelación de Anboto es una «amnistía encubierta a los presos de ETA» en cumplimiento del «compromiso de Pedro Sánchez con Bildu y con la banda terrorista». Para de Andrés «la consejera se escudó en el cumplimiento de la ley y hoy sabemos que eso no es verdad. Su comprensión y su afecto por los presos de ETA sobrepasa lo que la norma establece. Ha habido un trato de favor indudable hacia los presos de ETA», dijo.

En el que caso de Anboto, antes de que se pronunciase el juez Castro lo había hecho la Fiscalía, que también cuestionaba que la exjefa de la banda terrorista pudiese disfrutar de este beneficio penitenciario. La condena de la terrorista se extiende hasta el 2034, aunque en marzo del próximo año ya habrá cumplido las tres cuartas partes de la pena.

De nuevo en Martutene

Anboto, regresó el miércoles, minutos antes de las siete de la tarde, a la cárcel donostiarra de Martutene después de que se conociese el auto por el que se rechazaba la aplicación de su régimen de semilibertad. La que fuera dirigente de ETA llegó acompañada de media docena de personas que intentaron impedir que se grabaran imágenes de su entrada en las instalaciones penitenciarias. Portando una mochila con sus efectos personales y una rosa roja, Iparraguirre se despidió de sus allegados y entró en la prisión. La que fuera dirigente de ETA ya no podrá volver a abandonar el centro de lunes a viernes como lo venía haciendo desde hace casi un mes.