El Gobierno pide expedientar al juez del caso del exDAO por sus comentarios machistas en una conferencia

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

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El juez Maman Benchimol durante la controvertida conferencia el pasado febrero.
El juez Maman Benchimol durante la controvertida conferencia el pasado febrero.

David Maman Benchimol, especialista en violencia de género desde hace quince años, habló de «ventajas» de las mujeres que denuncian y de madres que «lavan el coco» a sus hijos

23 abr 2026 . Actualizado a las 20:59 h.

El Ministerio de Igualdad presentó este jueves ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una carta en la que solicita la investigación del magistrado David Yehiel Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre

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