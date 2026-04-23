La exmujer del asesino del pequeño Álex ante el juez: «Lo hizo para perjudicarme a mí»

Calle de la localidad valenciana de Sueca en la que un hombre mató a un menor de 13 años Ana Escobar|Ana Escobar | EFE

Una de las personas que mejor conoce a Juan Francisco M. F., el asesino confeso de Álex, tras haber convivido bajo el mismo techo durante cerca de quince años y ser madre de sus dos hijos, declaró este miércoles ante el juez de la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, encargado del caso por el asesinato del menor. Fabiana relata la conflictiva relación con su exmarido desde que se separaron en el 2022 y el odio que él tiene hacia ella, y que habría inculcado a su propio hijo mayor, quien no quiere verla.

Por ello explica que renunció a su custodia el pasado 20 de enero -cuatro días antes del crimen-. Pero lo que pensaba que iba a servir para apaciguar la mala relación con su ex, fue entendido por el presunto asesino como un motivo más de enfado. El propio Juan Francisco reconoció en su entrevista en prisión que le molestó la introducción en dicha vista de un informe de Servicios Sociales que le era perjudicial, así como el hecho de que los hermanos no estuvieran juntos ?ambos progenitores seguían manteniendo la custodia compartida del pequeño?.

La testigo considera, y así lo ha reflejado ante el juez, que su ex «hizo lo que hizo esa tarde para perjudicarme a mí». De hecho ha detallado una serie de pequeños aspectos, cuestiones menores al lado de un crimen tan atroz (la víctima presentaba múltiples cuchilladas y golpes con un bate de béisbol), con los que «pretendía fastidiarme». El asesino mantiene que no sabe realmente por qué mató al amigo de su hijo y dice no recordar el momento en el que coge y usa las armas homicidas (dos cuchillos y el bate) contra él.

La denuncia por vejaciones se archivó

La exmujer también ha recordado la denuncia que le interpuso por vejaciones, y que se archivó, y describe a su exmarido como una persona «manipuladora», «es de los de tirar la piedra y esconder la mano». Pese al presunto maltrato psicológico que refiere, admite que nunca le puso la mano encima, como ya explicó a este periódico apenas días después del asesinato de Álex.

En la comparecencia de este miércoles también declararon la educadora social del Ayuntamiento de Sueca, autora del informe que tanto molestó a Juan Francisco. La testigo ha explicado que la primera intervención con esta familia fue en marzo del 2003 cuando ya estaban los padres separados, a raíz de un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista de grado uno al hijo mayor. Fue en dicha entrevista por separado con los padres donde la especialista de Servicios Sociales detectó que era necesaria la intervención con los progenitores para valorar sus capacidades parentales. Si bien el acusado trataba de mostrarse colaborador, la testigo asegura que con sus actos demostraban lo contrario y este bibliotecario, de 48 años, responsabilizaba a su exmujer de todas las discusiones y problemas tras su separación.

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El último en declarar ha sido el padre del asesino confeso. Este testigo ha recordado cómo se encontraba su nieto cuando subió solo al piso, situado en las proximidades del cuartel de la Guardia Civil, después de que lo dejara en la puerta su padre antes de entregarse y confesar su crimen: «Ponedme las esposas, que he matado a un niño». La letrada de la acusación le ha interrogado sobre si alguien salió de la casa después de que el menor llegara y si se cambió de ropa. Lo primero no recordaba que nadie bajara a la calle hasta que ya de madrugada acudió al cuartel acompañando a su nieto para ser interrogado por los agentes. Y respecto a si se cambió de ropa el adolescente ha sido tajante negando este aspecto.

El testigo tuvo conocimiento del crimen que acababa de cometer su hijo por boca de su nieto, quien nada más subir andando hasta el sexto piso donde residen, y visiblemente afectado, les contó que su padre acababa de matar a su amigo. Después también se lo reconoció Juan Francisco cuando la Guardia Civil le dejó verlo en calabozos. Al recriminarle qué culpa podía tener un niño, el asesino dijo que «se había rayado» y que estaba muy arrepentido.