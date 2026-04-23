Condenan a RTVE por una información «tendenciosa» sobre Ayuso en el programa de Javier Ruiz

Javier Ruiz y Adela González, al frente de «Mañaneros», en TVE. Javier Herraez

El Tribunal de Instancia de Madrid número 72 condenó a RTVE y a su presidente José Pablo López por difundir una información «tendenciosa» sobre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en el programa Mañaneros 360, que presenta Javier Ruiz.

En el programa emitido el 1 de diciembre se publicó un rótulo en el que se decía que Ayuso «premia a la acusación contra el Fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad». El fallo estima que esta información es «tendenciosa y no ajustada a la verdad» y obliga al programa a emitir, «íntegramente sin comentarios ni apostillas», una rectificación en un plazo máximo de tres días «con una relevancia semejante a la de la noticia original» en «el mismo horario». La sentencia puede ser recurrida.

El Gobierno madrileño ya se puso en contacto con el programa para solicitar una rectificación, que nunca se produjo. A través de una misiva, el consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García Martín, reprochaba al espacio de Javier Ruiz que vinculase la subvención —destinada a costear la asistencia jurídica gratuita— con el papel ejercido por esta institución en el juicio al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos en la causa que investiga por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid también exigió al programa que rectificase sobre la afirmación de que se premió con una licencia al Colegio de Abogados de Madrid para que pudiese actuar como centro universitario en la Complutense e impartir así el Grado de Derecho y tres másteres relacionados con este Grado.

«Cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde solo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley», rezaba la misiva firmada por el consejero García Martín, que ha sido difundida por diferentes medios de comunicación.

Sin referencias a García Ortiz

Esta misiva será ahora el núcleo de la rectificación, aunque la sentencia especifica que debe retirarse la expresión «condenado por saltarse la ley» en referencia a García Ortiz. Por lo tanto, RTVE no ha visto aceptado el argumento de que su emisión recogió opiniones no susceptibles de rectificación y hechos contrastables.

El Tribunal, además, condena a la corporación pública al pago de las costas y a la Comunidad de Madrid a abonar los abogados de una persona a la que demandó al identificarla como directora del programa sin que lo fuera.