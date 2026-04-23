Ayuso afirma que «cualquier delincuente de medio pelo» puede «ser regularizado» en España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el pleno de la Asamblea regional este jueves. Kiko Huesca | EFE

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que «cualquier delincuente de medio pelo de una cárcel hoy puede ser regularizado» en España, a pesar de que el proceso de regularización promovido por el Gobierno excluye a los migrantes con antecedentes penales.

En el pleno de la Asamblea, Díaz Ayuso ha cargado contra la medida del Gobierno (que ha recurrido al Tribunal Supremo) por considerar que representa «la ilegalidad absoluta» y que busca «atascar» los servicios públicos madrileños, hacer «daño gratuito» y «promover la inseguridad y la tensión en las calles».

«¿Por qué lo hacen ahora, y por qué lo hacen con esas prisas y con ese descontrol? (...) Nos tememos que tienen las peores intenciones, porque ya los tenemos muy calados», ha cuestionado la presidenta regional, para quien la regularización es «una chapuza improvisada» que «va a crear verdaderos problemas de seguridad».

Esta semana, Instituciones Penitenciarias envió una directriz a las prisiones para que se informe a los presos preventivos (aquellos que están en la cárcel pero todavía no tienen condena) migrantes sobre los trámites del proceso de regularización, si bien el Gobierno ha explicado que no se podrá acoger a la medida ningún migrante que, sin tener antecedentes penales, suponga un riesgo para la seguridad nacional o un peligro para el orden público.

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Díaz Ayuso ha aseverado igualmente que en Cataluña, donde gobierna el PSC, «el catalán es un requisito para ser buen o mal catalán». «¿Eso no es racismo?», ha preguntado.

Desde la izquierda han afeado a la presidenta madrileña su postura contraria a la regularización: la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, le ha dicho que «ser español es hoy un orgullo», y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha lamentado que tanto el PP como Vox lleven «semanas intoxicando con su basura racista».