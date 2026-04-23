Las auditoras de Puente apuntan a la influencia de Koldo y Aldama sobre Ábalos: «En solo 38 minutos se cambió de criterio»
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
«En todo momento se pone de manifiesto la intervención de Koldo García. Primero con la presentación de esta oferta y después con otras intervenciones», afirma una de las autoras del informe23 abr 2026 . Actualizado a las 15:00 h.
La presentación de las conclusiones de aquel informe en verano del 2024 fue una verdadera declaración de guerra de Óscar Puente a su predecesor en Transportes, José Luis Ábalos. Y este jueves, esas 89 páginas de la auditoría