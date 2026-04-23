Las auditoras de Puente apuntan a la influencia de Koldo y Aldama sobre Ábalos: «En solo 38 minutos se cambió de criterio»

José Luis Ábalos y Koldo García, en el banquillo de los acusados esta semana. J.J. Guillén | EFE

La presentación de las conclusiones de aquel informe en verano del 2024 fue una verdadera declaración de guerra de Óscar Puente a su predecesor en Transportes, José Luis Ábalos. Y este jueves, esas 89 páginas de la auditoría