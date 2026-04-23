La alta velocidad volverá a Málaga el 30 de abril, en pleno comienzo del puente

El presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, visita los trabajos de recuperación de la alta velocidad en Málaga, en una imagen de archivo Carlos Díaz | EFE

La alta velocidad entre Málaga y Madrid ya tiene fecha, y parece que esta vez sí, será la definitiva, después de dos anuncios anteriores que fueron incumplidos. Por una leve demora en los plazos de la obra en el talud de Álora, no se podrá abrir el próximo lunes, 27 de abril, que es la última previsión que la ADIF comunicó a los operadores semanas atrás.

De hecho, los privados (Iryo y Ouigo) ya tenían a la venta sus billetes y los trenes disponibles para esa fecha y siguientes, que ahora deberán devolver. Renfe también los llegó a ofrecer durante varias semanas, aunque ayer en su web todavía aparecían muy pocas opciones de viaje directo para ese día, cuando la empresa pública es la que tiene concedidos la mayoría de los surcos para dar frecuencias de paso.

La fecha definitiva para volver a viajar en tren sin transbordos será finalmente el jueves, 30 de abril. Los trenes podrán pasar por la zona dañada durante las graves borrascas del pasado invierno, aunque no lo harán a primera hora, sino a partir de las 12.00 de la mañana, según ha confirmado la ADIF. Esta tampoco es una fecha cualquiera, pues llega justo en el arranque del puente, cuando serán miles los ciudadanos que aprovecharán para hacer una escapada, y muchos de ellos elegirán el tren, ya que el calendario cae perfecto en cuanto a las fechas (el viernes es festivo). Para todos ellos, ya no sería necesario hacer el trayecto en autobús entre Antequera-Santa Ana y María Zambrano, lo que reducirá sustancialmente el tiempo de viaje.

Marchas en blanco

La hora de arranque, a partir de las 12.00, está generando suspicacias, puesto que no será desde primeras horas de la mañana, que sería lo habitual en estas circunstancias. Desde la ADIF explican que esto se debe al hecho de que ese mismo día y posiblemente el anterior habrá varias «marchas en blanco», que es una exigencia de los maquinistas para asegurar el buen comportamiento de la vía tras la gran reparación que se le ha hecho.

A partir de ese momento, asegura el Administrador, las operadoras estarán en disposición de ofrecer trayectos y billetes a la venta. Aunque ahora tendrán que repartirse los surcos disponibles, que al tener que circular en vía única serán menos que los que había antes del desprendimiento.

Casi tres meses después

Casi tres meses después de aquel fatídico 4 de febrero, cuando la sucesión de fuertes borrascas cargadas de lluvia provocó un grave desprendimiento en un talud a su paso por Álora, la línea de alta velocidad Málaga-Córdoba ya está casi lista para volver a abrir.

A partir de ahora, la reactivación de los servicios tendrá varias fases, ya que los daños han sido muy superiores a los previstos inicialmente. Esto dio lugar a diversos errores de cálculo en cuanto a los plazos, con dos fechas anunciadas de reactivación que no se lograron cumplir. Al menos, la última, la del día 27, se ha retrasado esta vez por pocos días.

Al principio, el corte en Álora se solapó con la vía cortada más arriba desde el 18 de enero, a causa de la tragedia de Adamuz (Córdoba). Luego, se llegó a anunciar que los trenes podrían volver a circular el 8 de marzo, y así se comunicó a los operadores privados. Por descontado, aquella previsión se vio claramente superada, y la siguiente fecha que se dio oficialmente fue el 23 de marzo, pocos días antes del inicio de la última Semana Santa. Aquel esperado hito tampoco se pudo confirmar y desató una agria polémica entre el Ejecutivo, la oposición y los empresarios del sector turístico.