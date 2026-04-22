Sánchez acusa al PP de dar «una patada a la Constitución» al pactar con Vox en Extremadura y violar el principio de igualdad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles contra el PP por su pacto con Vox en Extremadura, ya que, según ha dicho, «viola» el «principio de igualdad» entre ciudadanos y el «principio de no discriminación». Además, ha recriminado a los populares que apuesten por un «frenazo» a las energías renovables y el «desmantelamiento de lo público».

Así ha respondido en el Pleno del Congreso a Feijoo, quien ha denunciado el estado de las infraestructuras y del AVE. «Lo único que empata con su corrupción señor Sánchez es su incompetencia», le ha espetado, para recalcar que «ha dilapidado» el prestigio del AVE, que era «marca España».

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el jefe de la oposición ha acusado a Sánchez de ser «insensible a los problemas de la gente». «¿De verdad cree que los españoles merecemos que con nuestro dinero de seguridad se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes?», ha preguntado, para añadir que «lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad».

En su réplica, Sánchez ha asegurado que Feijoo no tiene «nada que ofrecer» y le ha atacado con el reciente pacto que han sellado PP y Vox en Extremadura para investir presidenta a María Guardiola en la región, aludiendo al principio de «prioridad nacional» que recoge el pacto con las ayudas. Sánchez ha dicho que después de tantas «lecciones» que da el PP de Constitución, «lo primero que hacen es dar una patada a la constitución violando» el «principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación».

Además, ha subrayado que en materia de desindustrialización lo que está funcionando frente a los shocks energéticos que sufren son las energías renovables pero PP y Vox «proponen es un frenazo a las energías renovables», algo que ha juzgado de «irresponsabilidad». «Y finalmente, un desmantelamiento de lo público. Le diré una cosa. Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B», ha concluido.